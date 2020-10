Benedetta Rossi triste su Instagram: “Marco….dalla tu la brutta notizia”

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato in queste ultime ore Benedetta Rossi, lasciando tutti senza parole per la notizia.

Lei è la food blogger per eccellenza in Italia, stiamo parlando di Benedetta Rossi, che in queste ultime ore ha lasciato tutti senza parole.

Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Benedetta Rossi triste su Instagram: “Marco….la dai tu la notizia”

Lei è davvero molto conosciuta, e a breve uscirà anche il quinto libro di Benedetta Rossi, ed è molto atteso.

In questi giorni, come possiamo vedere su Instagram, sta firmando le varie copie che saranno disponibili in libreria, se sarà possibile effettuare gli incontri.

Come sappiamo, da qualche settimana Benedetta Rossi, ed il marito Marco, hanno adottato un cucciolo che si chiama Cloud, e che gli da molto da fare.

Ma nelle ultime ore, hanno pubblicato su Instagram alcune immagini davvero particolari, dove dichiaravano che volevano dare via Cloud.

Il motivo? Perché avrebbe mangiato un altro paio di pantofole, e per la precisione il terzo in solamente due giorni.

ha anche mangiato, un angolo del nuovo cuscino che gli ha comprato Benedetta, solamente pochi giorni fa, dato che il precedente lo aveva completamente distrutto.

Ovviamente il tutto in modo scherzoso, perché non darebbero mai via il loro amato cucciolo appena arrivato in famiglia.

Ci vorrà solo un po’ di tempo prima che si abitui, come tutti i piccoli, alle regole da seguire e rispettare.

Insomma tutti si risolve, quasi sempre, con un momento di divertimento, anche se all’inizio i loro fan si erano spaventati per la notizia.

E voi seguite Benedetta Rossi? Cosa ne pensate dei suoi programmi e dei momenti che mostra della sua vita privata su Instagram?