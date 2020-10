Carmen di Pietro ha scatenato ancora una volta i follower di Instagram con un post in intimo che ha messo in evidenza le sue curve bollenti

La showgirl ha fatto impazzire i suoi follower con uno scatto pubblicato su Instagram che ha evidenziato la sua forma fisica perfetta. E delle curve che hanno fatto sognare il web. Non è la prima volta che accade che l’ex moglie di Sandro Paternostro riesce ad ottenere numeri importanti sui social grazie al suo aspetto fisico. A 55 anni rimane una donna attraente che si mette in mostra sia nelle sue apparizioni televisive che in quelle su Instagram. Proprio domenica scorsa il suo duetto con Francesca Cipriani nel programma Domenica Live di Barbara D’Urso ha fatto sorridere tanto. Ma le due hanno attirato l’attenzione anche per via delle loro curve che di certo non passano inosservate. Ma è sui social che la showgirl riesce a catturare l’attenzione anche con una certa facilità. C’è però da dire che spesso ci sono per lei anche delle critiche da parte dei follower. Ci sono anche gli hater che di frequente lanciano pesanti invettive contro di lei. Il suo svestirsi o presentarsi con abbigliamento provocante e sexy spesso viene criticato. Ma la diretta interessata non si cura tantissimo delle sue critiche e va avanti per la propria strada. Infatti Carmen di Pietro non vuole smettere di stupire, e continua a postare delle foto che mettono in risalto le sue qualità che non sfuggono ai fan. L’ultimo post che ha pubblicato ha evidenziato ancora una volta la sua carica di sensualità e le sue qualità. Il post lo abbiamo pubblicato sotto, ed è stato un successo importante per lei, che ha messo in evidenza il suo décolleté ed il suo lato b. Foto che hanno trovato un forte gradimento da parte dei suoi fan che hanno risposto a suon di like e di commenti.