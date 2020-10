Sabrina Salerno, spettacolo in palestra: i fan si perdono davanti alle sue curve

Sabrina Salerno è uno spettacolo in palestra: l’allenamento mostra ai follower di Instagram le curve della cantante che tolgono il respiro

La cantante ha postato un video che ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram. E non è la prima volta che accade che la regina dell’estate riesce ad attirare l’attenzione su di sé grazie alle sue curve bollenti che fanno impazzire i suoi ammiratori. Non ci sono bisogno nel suo caso di troppe presentazioni. Parliamo infatti di uno dei personaggi più amati dagli italiani, icona sexy degli anni 90 tornata in carica proprio grazie alla sua presenza costante sui social, Instagram in modo particolare. Il titolo di regina dell’estate se l’è guadagnato a colpi di post bollenti, con bikini mozzafiato e curve da urlo che hanno evidenziato la sua forma fisica che non è passata in secondo piano mai. Il segreto della cantante? Semplice. Non solo c’è da considerare la sua bellezza che ha accompagnato sempre il suo personaggio. Ma per avere un fisico perfetto e tonico anche a 52 anni la spiegazione è una sola. Parliamo del suo allenamento fisico, che tante donne come lei portano avanti con costanza in tutti i mesi dell’anno. Per poi godersi senza stress il periodo delle vacanze. Sabrina Salerno non ha mai fatto mistero delle ore trascorse in palestra, sudando e faticando per raggiungere la sua forma smagliante. Tantissimi personaggi dello spettacolo e della televisione, da Diletta Leotta ad Elisabetta Canalis solo per fare qualche nome, trascorrono molte ore delle loro giornate per mantenere una forma perfetta. Con sacrificio e costanza i risultati si notano, con i follower che impazziscono per loro. La cantante ha mostrato il suo duro allenamento, ed in tenuta sportiva ha mostrato le sue curve che non sono sfuggite ai follower. Che sono complimentati con lei a suon di like e commenti al video che ha avuto un successo clamoroso.