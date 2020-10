Elena Morali irresistibile con il bikini bianco trasparente: “Meraviglia”

Elena Morali, al centro dell’attenzione per la storia con Luigi Favoloso, su Instagram da spettacolo con un bikini mozzafiato

Il video che la showgirl ha pubblicato su Instagram poco fa ha messo in evidenza ancora una volta la sua bellezza e soprattutto la sensualità che la caratterizza. In questi giorni a tenere banco è la sua situazione sentimentale con Luigi Favoloso. L’ex di Nina Moric sembrava scomparso dalla sua vita, tanto che il gossip parlava di fine della storia dopo un periodo intenso vissuto tra i due. L’allontanamento del suo compagno aveva lasciato tanti dubbi sulla veridicità della loro storia. Che per tanti era solo una trovata pubblicitaria per i due, creata per rimanere al centro dell’attenzione. La diretta interessata nel salotto di Barbara D’Urso non solo ha sgombrato il campo da ogni dubbio sulla loro relazione. Ma ha anche giurato sull’autenticità del rapporto e dei loro sentimenti. Parlando di mala fede nelle persone che definiscono finto la loro storia d’amore. La dichiarazione di Elena Morali non ha chiarito in pieno il mistero sull’assenza di Favoloso. Che stando ad alcune indiscrezioni si sarebbe allontanato per via di una denuncia nei suoi confronti da parte di Daniele di Lorenzo, ex della showgirl. In attesa di chiarimenti da parte della diretta interessata o di Favoloso, la showgirl si è divertita a postare delle foto e dei video che hanno messo al centro dell’attenzione il suo fisico e la sua bellezza. Nel’ultimo pubblicato in ordine di tempo ha mostrato delle immagini di un luogo fantastico dell’Africa, con un salto con la corda su un mare cristallino in mezzo alla foresta. Video che abbiamo riproposto sotto e che ha evidenziato le sue curve bollenti da un bikini bianco stretto e quasi trasparente. Nel momento del salto della showgirl infatti non c’è stato spazio per l’immaginazione per i follower. Video che ha catturato l’attenzione di tutti i suoi fan che si sono scatenati con una pioggia di like e commenti per confermare la passione nei suoi confronti.