Barbara D’Urso ha postato una foto su Instagram che ha riscosso un clamoroso successo. Ma i suoi follower le danno un consiglio prezioso

La conduttrice ha un grandissimo seguito sui social, con i suoi follower che stravedono per lei e per tutto quello che riesce a pubblicare su Instagram. Tanta passione nei suoi confronti, per via del suo successo in televisione. Da sempre la sua pagina Instagram riceve ondate di like e commenti da parte del pubblico che ama seguirla anche nelle storie che riguardano la sua vita privata e non solo quindi in televisione. C’è chi poi apprezza la conduttrice anche come donna, che a 63 anni rimane una bella donna, attraente ed in grado di catturare l’attenzione dei suoi follower che come detto la seguono con estrema passione. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha fatto parlare ancora una volta di sé per via della sua scollatura che è stata apprezzata da gran parte dei suoi ammiratori e follower. Ma come sempre accade sotto ad un suo post che la riguarda, ci sono stati anche dei commenti da parte dei detrattori della conduttrice, che non perdono occasione per mostrare il loro dissenso nei suoi confronti. Per loro Barbara D’Urso rappresenta un modo sbagliato di fare televisione, non tenendo conto degli ascolti che riesce a fare ed ai telespettatori che tiene incollati alla televisione ogni giorno. Ma la maggior parte dei suoi ammiratori ha voluto omaggiare la conduttrice con commenti e like al post che sono stati tutti di approvazione. Un ennesimo record per lei che rimane una dei personaggi più seguiti ed apprezzati al di la delle polemiche che spesso fanno nei suoi confronti. Lei difficilmente risponde alle provocazioni, soprattutto verso chi la offende ritenendola ormai fuori età per mettere in mostra il suo fisico. Il commento all’ultimo post che abbiamo riproposto sotto è stato: “Esco così…Pink💋#colcuore❤️”. Un follower, considerando la situazione generale, le ha ricordato: “Non dimenticare di uscire senza mascherina”.