Cerchiamo di capire come mai, il Grande Fratello Vip, ha messo Franceska Pepe in isolamento, e cosa sta succedendo.

Ormai siamo abituati a mille colpi di scena, per quanto riguarda questa edizione del Grande Fratello Vip, ma cerchiamo di capire cosa succede a Franceska Pepe.

Tutte le ultime informazioni sulla sua situazione.

Grande Fratello Vip colpo di scena: “Franceska Pepe è in isolamento”

Come sappiamo, la bellissima Fanceska Pepe, la scorsa settimana ha perso al televoto, ma con una piccolissima differenza, ovvero si parla dello’ 0,1% rispetto ad Adua Del Vesco.

LEGGI ANCHE —-> BENEDETTA ROSSI TRISTE SU INSTAGRAM: “MARCO…DALLA TU LA BRUTTA NOTIZIA”

Anche il padrone di casa del Grande Fratello Vip, ovvero Alfonso Signorini ha confermato che fino all’ultimo c’è stato un enorme testa a testa, e che Adua è riuscita a rimanere nella casa più spiata d’Italia per pochissima differenza.

Ma, per il pubblico a casa, e per il web, avrebbero preferito che a rimanere nella casa del GF Vip, fosse Francescka che durante la sua permanenza è riuscita a far divertire tutti.

Ha iniziato poi a girare anche la voce, che per Adua Del Vesco, sono arrivati molti voti dalla Spagna, e per questo motivo è rimasta al Grande Fratello

LEGGI ANCHE —-> CECILIA RODRIGUEZ, LO SFOGO SU INSTAGRAM: “FACCIO FATICA ANCHE A PARLARE”

Ma, stando al regolamento, questo non è possibile, perché si può votare solamente per chi è residente in Italia, e non al di fuori.

Per questo motivo, la bella Franceska potrebbe rientrare a pieno titolo nella casa del Grande Fratello.

Anche il Codacons, ha chiesto di verificare bene questa situazione, dato che gli utenti hanno speso dei soldi per votare da casa.

Come possiamo leggere anche dalla pagine di Libero, sembra che la produzione del GF Vip ha richiesto una riunione straordinaria, per capire cosa fare.

E dalle pagine di CinguettaTv, è arrivata un’altra importante indiscrezione, ovvero che Francesca è stata messa in isolamento, in decisione con il suo manager, e forse nella prossima puntata Alfonso Signorini potrebbe comunicare un suo rientro nel gioco.

E voi cosa ne pensate di tutta questa storia? Quale concorrente preferite all’interno della casa Franceska oppure Adua?