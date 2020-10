GF Vip, Elisabetta Gregoraci rivela il suo segreto: ‘Sono innamorata’

Dopo le avances di Pierpaolo Pretelli, la showgirl “sgancia la bomba” davanti ai concorrenti e lascia tutti stupiti

Da un inizio con tante promesse e la temperatura che saliva precipitosamente, ecco una secchiata di acqua fredda. Dopo giorni a scambiarsi carezze e confidenze con Pierpaolo Pretelli alla casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci già qualche giorno fa aveva messo le mani avanti con l’ex velino. Senza parlare poi del botta e risposta con l’ex marito Flavio Briatore, che ha riempito le pagine dei gossip nell’ultima settimana. E ora la showgirl sembra decisa a stoppare definitivamente questo amore sul nascere. O almeno vuole far calmare il polverone della sua vicinanza, molto intima, con Pretelli. E lo fa quando nella casa si si gioca tutti insieme, e lui cerca di abbracciarla, di baciarla, manifestando un bisogno continuo di contatto fisico. Ma lei, invece di scambiare l’avvicinamento, come avrebbe potuto fare qualche giorno fa, lo frena. E con parole chiare, così chiare da stupire tutti i presenti. La bella 40enne è decisa, perentoria. Forse non ha mai perdonato che il modello abbia raccontato il suo segreto a Matilde Brandi, e a tutti i telespettatori. Infatti in una delle puntate, Pretelli ha fatto una confessione promettente alla Brandi: “Elisabetta mi ha detto che vuole fare l’amore con me”. Niente di meno! E le ha anche raccontato dove Gregoraci gli avrebbe fatto questa confessione: in piscina, cogliendo l’occasione dell’assenza dei microfoni.

Per questo c’è da pensare che, tra le indiscrezioni con Briatore e la spifferata di Petrelli, Gregoraci voglia proprio tirarsi indietro da questa imbarazzante situazione. Per questo, forse, ha detto all’ex velino: “Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt. Non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla Casa”. Dalla reazione dei compagni di avventura, sembra che nessuno si aspettasse una rivelazione così clamorosa riguardo la sua vita sentimentale. E lei, consapevole di aver colpito nel segno, ha aggiunto: “Ecco, ho sganciato la bomba”. Una bomba che forse farà male al cuore di Pretelli, ma che avrà lasciato il suo – vero o presunto – nuovo amore molto felice.