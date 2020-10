Lo scoop è stato lanciato da Dagospia e ora tutti si domandano: ma chi sarà il cantante, il cui viso è “pixellato”, che bacia un altro uomo alla stazione di Milano?

Dagospia lancia lo scoop e ora non c’è chi non si chieda: ma chi sarà il cantante, il cui viso è coperto dai “pixel”, che sembra baciare in bocca un altro uomo alla stazione? Nessuno sa, ma tutti vogliono scoprirlo. E il sito parla di un vero “Extra-Scoop”. Ma a pensarci bene: se un cantante, per lo più famoso, eventualmente gay, non vuole far scoprire la sua omosessualità, avrebbe scelto proprio una stazione come luogo dove esternare la sua passione nei confronti del suo compagno? Non avrebbe preferito invece un posto più riservato? Senza neanche doversi spostare di molto, ma per esempio, il bagno della stazione? Così, per aggiungere un tocco di caliente sovversione alla scena. La foto a quanto pare è parte di un servizio fatto da un paparazzo che ha mandato tutto il materiale ai direttori dei giornali di gossip più importanti. Cerca di vendere il suo prodotto, s’intende. I paparazzi devono pur campare. E così, ora è partita la caccia al cantante gay. La cui identità – sempre che la transazione del paparazzo in questione sia andata a buon fine – verrà presto rivelata.

Sull’articolo di Dagospia, sempre coerente con la sua nomea, si legge: “chi è questo famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a limonare con passione alla Stazione Centrale di Milano con un virile maschione che non riusciva a controllare le sue mani tanto da strizzargli il culo con cupidigia? L’artista è noto per il suo successo con le donne, ed è considerato da sempre un sex symbol”.

D’altronde fino all’altro ieri sembra che pure Gabriel Garko fosse un sex symbol noto per il suo successo con le donne. Eppure, che ne dicano Adua del Vesco ed Eva Grimaldi. Con il coming out Garko si è fatto parlare molto di sé, ma la cosa poi non ha stupito più di tanto. Staremo a vedere quanto potrà durare il fantastico scoop sui giornali. C’è chi dice che può essere Ligabue per via dell’anello che si vede. Oppure no, poiché il cantante sarebbe un convinto non fumatore. C’è anche chi dice che forse non si baciavano in bocca. Staremo a vedere nei prossimi giorni, cosa si scoprirà di questi emozionanti scatti. Per ora, l’outing è servito.