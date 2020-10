Gabriel Garko è innamorato ed esce allo scoperto con il nuovo compagno

A Verissimo, giorni fa, Gabriel Garko aveva detto di essere innamorato. E l’uomo accanto al quale è stato fotografato di recente sarebbe proprio il suo nuovo amore

Finalmente Gabriel Garko è libero e si vede. Ora non ha più bisogno di farsi paparazzare insieme alle belle donne dello showbiz come Adua Del Vesco o Eva Grimaldi. È pure vero che con Eva c’è stato del vero sentimento, e l’attore ha confessato di aver potuto sposarla, perché l’amava davvero come persona – anche se mancava solo il sesso. Ma da quanto sappiamo, con Adua la storia era pura facciata, e per un lungo periodo i due hanno avuto una relazione tipicamente di facciata. Ma adesso tutto questo è finito. Dario – nome vero di Gabriel – può assumere la sua omosessualità e uscire allo scoperto con l’uomo che ama. E quest’uomo è proprio lui, Gaetano Salvi, il ragazzo che è stato fotografato accanto all’attore, dopo l’emozionante coming out di qualche settimana fa al Grande Fratello Vip. Gaetano è originario di Napoli, ha 23 anni e vive e lavora a Malpensa. A pubblicare le prime foto è stato il settimanale Chi. Gabriel si vede in compagnia del bel giovane e delle amiche Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Il neo fidanzato di Gabriel non è conosciuto nel mondo dello spettacolo. Infatti il ragazzo è di Torre Annunziata, ma da alcuni anni vive a Somma Lombardo, e lavora all’aeroporto di Milano Malpensa. A Verissimo di alcuni giorni fa, Gabriel non ha nascosto di essere legato a una persona. Nell’occasione, l’attore ha aperto il cuore e raccontato del suo primo amore, Riccardo, rimasto sempre nell’ombra, ma ha anche confermato la storia con Gabriele Rossi, che si è conclusa bene, e i due oggi sono ottimi amici. Ma ora Gabriel può vivere liberamente non solo i suoi rapporti di amicizia. È un meraviglioso momento per l’attore piemontese, che può permettersi di vivere in pieno il suo amore.