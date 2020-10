Vediamo insieme alcune immagini che ha pubblicato direttamente Federico, il noto hair Style, per la festa di ieri sera che si è tenuta a Roma.

Lui è il parrucchiere delle vip, e non solamente, più amato e seguito del momento, che partecipa ance a vari programmi.

Ma vediamo meglio insieme che cosa è successo per la festa del suo compleanno, che ha lasciato tutti senza parole.

Federico Fashion Style: alla sua festa non rispettate le norme per Covid

Al momento Federico Fashion Style, è il famoso parrucchiere dei vip, ed è al centro del gossip nazionale per alcune polemiche che ci sono state per via di accuse ricevute in particolare da Antonella Mosetti.

LEGGI ANCHE —-> AL BANO E LOREDANA: ARRIVA LA CONFERMA “CI SONO PROBLEMI, NON SI FARà”

Il tutto si è svolto davanti le telecamere, dove non sono mancanti momenti e parole, anche abbastanza forti, come “Sei una buffona”.

Ma una volta che è terminato il programma al quale partecipavano, Federico ha accusato alcune donne dello spettacolo che veniva fatto il tutto solamente per ricevere, in cambio da u altro parrucchiere, dei trattamenti gratuiti.

Federico, però, nella giornata di ieri, ha festeggiato il suo compleanno, e per la precisione ha spento 31 candeline, ma quello che è successo è bene altro.

LEGGI ANCHE —-> ELISABETTA GREGORACI: LA LETTERA INVIATA DA BRIATORE, “NON RENDERLO PUBBLICO”

Ha, infatti, creato una festa a tema animalier, con musica, cena ed una immensa coreografia, come se tutti gli invitati, ed il festeggiato, si trovavano in una giungla.

In molti però, hanno notato, che non sembra siano state rispettate tutte le norme per evitare il contagio da Coronavirus, cosa che Federico ha sperimentato direttamente sulla sua pelle.

Perchè nelle varie stories che ha pubblicato, sempre su Instagram, si notano baci e abbracci tra i vari presenti alla grande feste.

Forse è stato solamente un momento di leggerezza, ma è importante rispettare sempre tutte le regole anti covid.

Secondo voi, guardando anche solamente le fotografie, sono state rispettate tutte le regole che dobbiamo seguire oppure no? Cosa ne pensate di questo atteggiamento?