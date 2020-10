Al Bano e Loredana: arriva la conferma: “ci sono problemi, non si farà”

In queste ultime ore sembra essere arrivata la conferma per quanto riguarda il matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso, vediamo insieme.

La coppia formata da Al Bano e Loredana Lecciso è al centro del gossip nazionale, per via della loro relazione travagliata.

Vediamo insieme le voci che stanno circolando in queste ultime ore.

Al Bano e Loredana Lecciso: arriva la conferma che il matrimonio non si farà

Come sappiamo, la coppia formata dal amatissimo cantante Al Bano e la compagna Loredana Lecciso, è al centro del gossip nazionale, da quando è nata la loro relazione.

Ma vediamo meglio cosa sta succedendo in queste ultime ore, dove Roberto Alessi, tramite la sua rubrica che tiene per il giornale Novella 2000, ha lanciato un’indiscrezione particolare.

Ha infatti comunicato che Al Bano ha fatto una promessa direttamente a lui dichiarando le seguenti parole:

“Non ha tenuto fede alla solenne promessa che mi ha fatto anni fa: ‘Voglio sposare Lory…E’ anche un modo per tutelare i miei figli…”

E sembra che ha causa di recenti problemi nella coppia, le nozze non si celebreranno nemmeno questa volta per Al Bano e Loredana Leccio.

Ha continuato Alessi, dicendo che per il momento non è assolutamente pensabile un ritorno d’amore con Romina Power, dichiarando tutto il suo amore per Loredana Lecciso.

Quindi per il momento il matrimonio con la compagna Loredana Lecciso è rimandato, ma non mancheranno sicuramente nuove dichiarazioni in merito, o nuovi aggiornamenti sulla loro relazione.