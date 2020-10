Elettra Lamborghini ed Afrojack in viaggio di nozze: da Cipro hanno pubblicato un post che li vede sorridenti insieme ad un intruso

La coppia sta vivendo uno dei momenti magici che arrivano dopo il matrimonio. Quello del viaggio di nozze in giro per l’Europa, con la tappa a Cipro che è stata resa pubblica dalla cantante bolognese con uno dei suoi post. Il matrimonio della settimana scorsa, che si è svolto nella splendida cornice del lago di Como, ha avuto un risalto impressionante. Con migliaia di testate che hanno seguito l’evento che è stato quello più importante del mese di settembre. Almeno per quel che riguarda il mondo del gossip e della cronaca rosa. Da settimane infatti si è parlato delle nozze della cantante con Afrojack. Per questo motivo a distanza di giorni se ne parla ancora. E non sono solo i diretti interessati a farlo. Ci sono anche tantissimi esponenti del mondo dello spettacolo e della televisione che hanno partecipato alle loro nozze. E che hanno voluto omaggiare la coppia, con messaggi o interviste. Insomma, oltre ai fan ed ai follower di Instagram, sono stati tantissimi i messaggi per i novelli sposi. Che come detto si stanno adesso godendo il viaggio di nozze in luoghi incantevoli. E’ stata la stessa Elettra Lamborghini a far sapere della loro presenza a Limassol, a Cipro. Acque meravigliose e sole a testimoniare il magnifico scenario. Afrojack tiene sulle spalle la moglie, e per i due si nota un sorriso che evidenzia la loro felicità. Ma nella foto si scorge uno sconosciuto alle loro spalle in posa. Con le braccia piegate per far vedere i muscoli, gli sposi non hanno trattenuto le risate per il buffo personaggio che ha catturato la scena della foto. “E’ per questo che ti ho sposato. Due metri e 7 di maschio non li trovi ovunque”. Tanti i commenti dei follower allo scatto che proponiamo sotto. Molti ovviamente anche ad evidenziare la presenza dello sconosciuto ed intruso nel loro viaggio di nozze.