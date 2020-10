Vediamo insieme la voce che sta circolando in queste ultime ore per quanto riguarda Tina Cipollari e la sua partecipazione a U&D.

Lei è l’opinionista storica del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, stiamo parlando di Tina Cipollari.

Vediamo insieme che cosa si sta vociferando in queste ultime ore.

Uomini e donne: Tina Cipollari abbandona c’è un nuovo progetto per lei

Durante il programma condotto da Alfonso Signorini, ovvero il Grande Fratello Vip, la contessa Patrizia De Black, ha confermato la sua particolare, antipatia verso l’opinionista del programma Uomini e Donne, ovvero Tina Cipollari.

Alfonso Signorini cerca di capire come mai c’è tutto questo astio tra le due, ma non riceve nessuna risposta da parte di Patrizia.

Il tutto risale, ad una partecipazione di molti anni fa ad un programma, Il Ristorante, che conduceva Antonella Clerici, dove si sono scontrate vari volte, anche in modo molto forte.

Quindi un astio che risale a circa 15 anni fa, e quando Alfonso chiede come mai tutta questa avversione Patrizia De Black risponde:

“Perché va bene al mercato a vendere le cipolle, per quello che mi riguarda”.

Una sorta di attacco vero e proprio, ed ovviamente Alfonso Signorni ha lasciato la possibilità di replica a Tina, ma per il momento non c’è stata alcuna risposta.

E proprio per questo motivo, sta iniziando a circolare una particolare voce, ovvero la possibilità che Tina lasci il programma Uomini e Donne per circa una settimana, ed entri nella casa più spiata d’Italia.

Per il momento non si hanno conferme da parte di nessuno, sicuramente sarebbe un bel colpo per il programma condotto da Alfonso Signorini, avere queste due donne forti che provano un grande astio l’una per l’altra all’interno del Grande Fratello.

E voi cosa ne pensate di questa possibilità che ci può essere dell’ingresso di Tina Cipollari nella casa del Grande Fratello Vip?