Gf Vip, Flavio Briatore racconta la sua verità su Elisabetta Gregoraci

Gf Vip che si appresta a vivere una puntata interessante con la partecipazione dell’imprenditore ex marito della Gregoraci

Sarà davvero imperdibile la puntata di stasera, con le novità che non mancheranno di sicuro. Un lunedì dove tanti saranno i nodi che verranno al pettine. Con delle polemiche forti che nei giorni scorsi hanno visto accendersi delle pericolose micce con la bomba pronta ad esplodere. Il pubblico si chiede ancora quale sarà la versione di stasera di Adua Del Vesco su Massimiliano Morra, sulla questione della presunta omosessualità dell’ex fidanzato. Ma ci saranno anche altre storie, come per esempio quella di Tommaso Zorzi che nelle ultime ore ha avuto una crisi che lo ha portato a chiedere dei momenti di solitudine. L’influencer ed artista musicale è un personaggio molto attivo, uno che nella casa si fa sentire per la sua presenza allegra e non ingombrante. Una persona aperta al dialogo ed all’amicizia, che si fa voler bene in una casa insomma. Ed è proprio per questo motivo che i suoi momenti difficili nella casa sono stati avvertiti dal gruppo. In particolar modo è stato Francesco Oppini ad accorgersene, lasciano in un primo momento l’amico alla solitudine che ha chiesto. Per poi cercare di capire i motivi di questo suo crollo dopo un avvio molto sprint.

Il pubblico si chiede quali saranno le dichiarazioni di Briatore sull’ex moglie

Gf Vip che è entrato nel vivo, con le storie che si fanno intrecciate e con i colpi di scena dietro l’angolo. La questione che tiene banco è quella tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. I due si sono sposati qualche anno fa. Con il matrimonio tra la showgirl e l’imprenditore che fece il giro del mondo. Poi la crisi e la separazione, con i buoni rapporti tra i due per il bene di loro figlio Nathan Falco. Ma la situazione tra gli ex è precipitata con l’ingresso della showgirl all’interno della casa del Grande Fratello. Con le prime dichiarazioni che hanno infastidito l’ex manager della Formula Uno. Si è creato un botta e risposta anche pesante con accuse e veleni da una parte e dall’altra. Quando si tratta di personaggi pubblici, non è mai bello che un figlio debba vedere in televisione o apprendere dai giornali degli alterchi tra i genitori. Queste le accuse principali di Briatore, che accusa l’ex moglie di aver acceso la miccia delle polemiche. Con le bombe fatte esplodere da ambo le parti (“Un matrimonio ingombrante” l’accusa della showgirl” – “Se vuole essere libera rinunci a quello che le passo” la risposta dell’imprenditore”). Questa sera Flavio Briatore in diretta avrà la possibilità di raccontare la sua verità con un intervento nella trasmissione che probabilmente vedrà anche la Gregoraci. O magari ci sarà anche un confronto. Lo scopriremo tra poco nella puntata del lunedì.