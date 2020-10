Rita Rusic incontenibile su Instagram: l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori mostra ai follower una forma smagliante e delle curve mozzafiato

Instagram ha trovato una nuova protagonista, che sta catturando l’attenzione dei suoi ammiratori e follower a colpi di foto e video bollenti. Post che mettono in evidenza la sua bellezza e sensualità, con delle curve in primo piano che non possono che essere notate dal popolo del web. Nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip è stato uno dei personaggi che maggiormente ha fatto parlare di sé almeno fino a quando è riuscita a rimanere nella casa. In particolare un episodio fece il giro del web, con l’episodio dell’autoerotismo notturno che non sfuggì alle telecamere e che procurò scalpore e qualche protesta da parte dei detrattori del programma. Una volta fuori dalla casa la modella ed attrice di origini croate ha avuto una forte crescita sui social, in particolar modo su Instagram, con la sua popolarità che sta avendo un’impennata in avanti. Grazie ai tanti post che ha pubblicato in queste settimane ha dato ancora una volta dimostrazione ai follower delle sue qualità fisiche.

A 60 anni riesce a far perdere la testa ai suoi ammiratori che crescono sempre di più grazie alla sua presenza constante su Instagram. Nelle ultime ore sono stati due i post che sono finiti al centro dell’attenzione. La prima è stata una foto (pubblicata sopra) che ha messo in evidenza la straordinaria forma fisica di Rita Rusic. Che con un selfie allo specchio ed in intimo ha fatto perdere la testa agli ammiratori. Nel secondo post, di augurio di buon inizio settimana, con gli occhiali da sole ed una scollatura abbondante ha fatto qualche passo imitando una sfilata. Immagini, pochi secondi, che hanno evidenziato la sua carica sexy ed un décolleté che ha fatto sognare i follower. Insomma un post che ha ottenuto un numero importante di consensi con like e commenti. Post che sotto potrete giudicare anche voi.