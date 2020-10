Kim Kardashian: le sue curve bollenti fanno impazzire il web

Kim Kardashian fa impazzirei follower di Instagram con un post che evidenzia le sue curve bollenti che fanno il giro del web in pochi minuti

L’ennesimo successo per l’imprenditrice ed influencer, nonché personaggio televisivo, di una delle famiglie più ricche e famose degli Usa. La sua celebrità, insieme a quella delle sorelle, è mondiale, con i suoi post che fanno impazzire davvero i follower di tantissimi paesi. Non solo Usa, ma anche Europa con follower da tantissimi stati, Italia compresa. Insieme alla sorella Kylie Jenner rappresenta il modello da seguire per i tanti influencer del nostro paese. Che vorrebbero percorrere almeno in parte la sua carriera. Che resta ricca di successi a partire da quello televisivo. La sua carriera è stata un crescendo, tanto che ad oggi è una delle donne più belle e desiderate del mondo. La sua è definita come una bellezza curvy, che agli uomini tanto piace. Vita strettissima e curve abbondanti fanno di Kim e delle sorelle le icone di questo tipo di bellezze. Intanto nell’ultimo post Kim Kardashian è stata irresistibile: COn un post contenente sia foto che video è riuscita a collezionare ancora una volta numeri importanti. Che hanno lasciato a bocca aperta i suoi ammiratori. Che ad oggi solo sulla sua pagina Instagram sono 189 milioni. Un numero che rappresenta al meglio la sua personalità che di certo non ha bisogno di presentazioni. Dicevamo del post pubblicato sotto che ha avuto un numero di like e di commenti clamoroso. Prima foto che hanno messo in evidenza il suo corpo tutto curve. Poi un video di pochi secondi che ha evidenziato il suo lato A che non è passato inosservato. Migliaia i like ed i commenti al minuto dal momento della pubblicazione del post. Ovviamente i follower sono rimasti a bocca aperta soprattutto dalla pubblicazione del video, che ha fatto registrare un numero altissimo di visualizzazioni in meno di dieci minuti. Post che abbiamo pubblicato sotto per rendervi partecipi del successo che ha avuto sui social.