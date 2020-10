Elisabetta Canalis in intimo è irresistibile: “Nessuno regge il confronto”

Elisabetta Canalis in intimo ha stupito i suoi follower di Instagram con una straordinaria forma fisica che non è passata inosservata

La showgirl è tra i personaggi pubblici più amati dagli italiani, anche a distanza di anni da una sua apparizione in televisione. I suoi fan infatti l’hanno ritrovata sul web. Su Instagram può essere seguita anche dagli Usa, dove si è trasferita per seguire suo marito Brian Perri che vive a Los Angeles. Tanti i post dell’ex velina, tra foto e video ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori che non smettono di seguirla ed apprezzarla per le sue qualità fisiche che non lasciano indifferenti il pubblico. Oggettivamente parliamo di una delle donne più attraenti in giro. A 42 anni la bellezza sarda resta uno dei personaggi femminili più apprezzati. L’estate che ha trascorso nella sua Sardegna ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori, che come detto sono davvero tanti. Per rendersi conto della sua forte popolarità su Instagram basta dare uno sguardo alla sua pagina ufficiale Instagram che conta ben 2,7 milioni di follower. Con questi numeri è facile per lei avere affermazioni importanti ad ogni post che pubblica. Cosa che è accaduta nell’ultimo pubblicato in ordine di tempo. Con l’intimo indossato che ha fatto impazzire i fan del web, che si sono detti innamorati di lei.

L’intimo indossato non ha lasciato spazio all’immaginazione dei follower

Elisabetta Canalis ha fatto impazzire i suoi follower con dei post bollenti per tutta l’estate. Sia dalla sua Sardegna che dal rientro negli Usa ha dato prova della sua bellezza e sensualità con foto e video a dir poco bollenti. In costume o in abbigliamento da palestra per allenamenti speciali è stata davvero irresistibile. Tante le immagini che in poco tempo hanno fatto il classico giro del web. Con i fan pazzi di lei, potendola tra l’altro ammirare in tutte le possibili realtà. Che sono andate come detto dall’ambiente familiare alla spiaggia ed alla piscina fino alla palestra. Ma anche la strada è stata spesso il luogo scelto per allenarsi e per mettere il risalto la perfezione fisica raggiunta ed allo stesso tempo delle curve mozzafiato. Nell’ultimo post in intimo è stata davvero irresistibile. Il post ha avuto un successo clamoroso in termini di like e di commenti, con migliaia di fan che non hanno resistito alla tentazione di esprimere il loro gradimento verso le curve e la perfezione fisica della showgirl. Inoltre l’intimo con le sue trasparenze non ha lasciato spazio all’immaginazione ai suoi ammiratori. “Nessuno regge il confronto” ha scritto un fan. Insomma, si è trattato dell’ennesimo successo personale per la showgirl che a distanza di anni rimane amatissima dal pubblico. Il post lo abbiamo pubblicato sotto. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto come ai follower di Instagram?