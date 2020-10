Francesca Cipriani e Carmen di Pietro: “Siamo perfette per farlo insieme”

Francesca Cipriani e Carmen di Pietro mostrano ai follower di Instagram le loro curve bollenti con una proposta suggestiva e particolare

Le due showgirl hanno dato spettacolo nella puntata di ieri di Domenica Live. Nella trasmissione di Barbara D’Urso sono apparse entrambe in grandissima forma. Con risate e curve bollenti in primo piano che come sempre hanno catturato l’attenzione dei telespettatori. Sia la bionda Francesca che la bruna Carmen non hanno mai fatto mistero di aver fatto ricorso ad accorgimenti estetici per migliorare il loro aspetto fisico. In momenti diversi e soprattutto in modalità diverse hanno fatto queste esperienze. E non si pentono di averlo fatto, perché si piacciono con la loro fisicità che non passano inosservate. Personaggi pubblici molto apprezzati, è stata però la bionda della coppia a far parlare di se nelle ultime settimane. In primo luogo con la polemica a distanza con Elisabetta Gregoraci. La showgirl infatti ha accusato la conduttrice – ora al Grande Fratello Vip – di averle ‘rubato il lavoro’. Il riferimento è alla conduzione del programma Made in Sud. In attesa di chiarimenti tra le due, la Pupa ha acceso una miccia importante. Una delle tante polemiche che l’ex moglie di Flavio Briatore di troverà a dover fronteggiare una volta uscita dalla casa del GF Vip. Mai avrebbe potuto pensare di attirare l’attenzione in questo modo.

Insieme le due compongono una coppia davvero irresistibile per i fan

Francesca Cipriani e Carmen di Pietro compongono una coppia perfetta per alcuni fan. Che si dicono pazzi di entrambe e delle loro curve bollenti che di volta in volta mettono in mostra. Simpatiche e belle, sanno come attirare l’attenzione verso di sé anche con l’uso dell’ironia, oltre a quello fisico. Ma c’è da dire che per entrambe il successo arriva dalla televisione ma anche dal web. Con Instagram che risulta essere il social che preferiscono. Sulle loro pagine sono tanti gli scatti che mettono in risalto le loro qualità fisiche. Che fanno perdere la testa ai follower, che di volta in volta non perdono occasione per esprimere tutto il loro gradimento verso di loro. Insomma, se da sole sono riescono a catturare l’attenzione, insieme sono un duo irrefrenabile. Ieri hanno postato su Instagram alcune foto insieme, giocando sulle loro scollature e le rotondità che balzano agli occhi. La provocazione l’hanno lanciata. Bionda e bruna insieme potrebbero avere un effetto importante sul pubblico. E così è arrivata la proposta: “Prendeteci insieme, siamo la coppia perfetta”. La proposta è stata fatta direttamente a Striscia la Notizia. Ovviamente la loro ‘candidatura’ è quella per il ruolo di veline. Proposta originale e che è piaciuta ai follower di entrambe che hanno espresso il loro assenso all’idea. La foto che mostra insieme le showgirl l’abbiamo postata sotto. E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbero insieme nel ruolo di veline?