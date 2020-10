Francesca Cipriani ha pubblicato sui social l’ennesimo post provocatorio che ha fatto impazzire i suoi follower che si dicono pazzi di lei

La showgirl sa bene come fare per scatenare il web. Basta una sua scollatura abbondante o il suo fisico in primo piano ed il gioco è fatto. Con le curve abbondanti che si ritrova è difficile che un suo scatto passi inosservato. Tante le foto ed i video che in tutto il periodo estivo hanno fatto infiammare il web. Con i bikini ed i costumi strettissimi, o con i perizoma che si mostrano dalle dimensioni di un filo interdentale. Insomma, la showgirl conosce bene quali sono le armi in suo possesso che fanno perdere la testa agli ammiratori del web. Che per lei crescono sempre più di numero, tanto che sulla sua pagina ufficiale è arrivata a oltre un milione di follower. I suoi fan sono ancora in attesa di conoscere come andrà a finire la polemica con Elisabetta Gregoraci e la questione del lavoro rubato a “Made in Sud”. La showgirl e conduttrice adesso è impegnata nella casa del Grande Fratello Vip, e non ha potuto ancora ribattere alle accuse della Pupa. Che continua a divertirsi in televisione, anche nelle ospitate nei salotti di Barbara D’Urso.

Simpatica e solare, spesso attira su di se antipatie ed accuse per via del suo modo di vestire, aspetto che la porta a discutere con vari personaggi anche dello spettacolo e della televisione. Una delle sue avversarie più agguerrite è Naike Rivelli, che proprio non sopporta – da nudista convinta – le persone che si spogliano in televisione. O peggio ancora nei luoghi pubblici. Ma Francesca Cipriani va avanti per la propria strada. Con le presenze in televisione che fanno impazzire i fan. Ma è soprattutto su Instagram che da il meglio di se. I suoi post ormai sono celebri sul web, per le sue scollature che fanno perdere la testa a tutti i suoi ammiratori. In evidenza il suo pezzo forte che è il décolleté abbondante che fa impazzire puntualmente tutti i follower. Ma ci sono anche delle altre parti del corpo che ama fotografare e mettere in mostra. Cosa che ha fatto per esempio con l’ultimo post che ha pubblicato su Instagram. “Che bello quando c’è il sole” ha scritto come didascalia ad una foto che ricorda l’estate appena trascorsa. Il costume bianco mette in evidenza il lato b, con un filo interdentale come perizoma. Insomma, parliamo dell’ennesima foto che non lascia spazio all’immaginazione dei follower. Che si sono scatenato in una pioggia di like e soprattutto commenti. “Bombe avanti ed indietro” ha scritto in modo ironico un follower, ma sono stati centinaia per lei i complimenti ma anche i commenti ironici che hanno scatenato tante battute. Il post lo abbiamo pubblicato sotto. Giudicate voi.