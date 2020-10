Wanda Nara è irresistibile: sfila il vestito e manda in delirio il web

Wanda Nara senza freni sul web: lady Icardi ha fatto impazzire i suoi follower con una foto che ha messo in risalto un particolare bollente

Dopo una lunga assenza con post che evidenziavano le sue curve, la bellezza argentina si è rifatta viva con un post dei suoi. Di quelli che proprio non passano inosservati e che fanno in pochi minuti il classico giro del web. La moglie ed agente di Mauro Icardi ha trascorso un estate difficile e travagliata. Prima la positività al coronavirus del marito e di uno dei figli per fortuna da asintomatici. Poi le polemiche e le critiche sul suo conto, soprattutto da parte dell’ex compagno Maxi Lopez. Ma anche per via di una foto che ‘smascherava’ uno dei figli a scattarle delle foto bollenti da postare sui social. Per questo motivo probabilmente lady Icardi ha preferito rimanere nell’ombra per qualche giorno. Infatti le sue pubblicazioni sono state abbastanza sobrie, vestita e senza nessuna parte del corpo messa in evidenza. La ‘tregua’ però è durata abbastanza poco. Infatti poche ore fa è tornata alla carica con un post che han nuovamente infiammato il web e fatto impazzire i follower di Instagram, che per lei sono sempre più numerosi.

Lo scatto pubblicato mentre si sveste ha infiammato i follower di Instagram

Wanda Nara ha scatenato il web, come solo lei riesce a fare. Instagram è casa sua, con i suoi sette milioni di follower che pendono da una sua pubblicazione. I fan aspettavano da qualche giorno una sua foto o video che mettesse nuovamente in risalto le sue curve abbondanti. Follower accontentati dalla moglie di Mauro Icardi che dalla sua Parigi ha voluto esagerare nella provocazione. Infatti la foto che abbiamo postato sotto davvero non è per deboli di cuore. E soprattutto non lascia spazio all’immaginazione considerando che pone in evidenza un dettaglio che non passa inosservato. Fotografata mentre cerca di slacciarsi e sfilarsi il vestito, lascia scoperta la schiena mettendo in risalto il suo lato b che rimane in bella vista. Aspetto che ha reso l’atmosfera incandescente, e che ha scatenato i suoi ammiratori, sempre più pazzi di lei. L’effetto del vedo non vedo, con le braccia a coprire il lato a, e la cerniera del vestito che mostra la schiena e che fa intravedere il lato b, rendono il post davvero incandescente. Tanti i commenti per l’argentina, che rimane uno dei personaggi più cliccati del web. In pochi minuti dalla pubblicazione i fan hanno scatenato una pioggia di like e commenti per lei, consensi che confermano la passione dei folower per lei che rimane un personaggio pubblico famoso sia sul web che in televisione. Abbiamo pubblicato lo scatto di seguito, in modo da rendere partecipi anche voi delle qualità fisiche della bellezza argentina che sa come far impazzire il web.