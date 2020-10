Vediamo insieme che cosa è successo ieri sera, al marito di Benedetta Rossi, Marco, che ha avuto un incidente domestico e come sta.

Benedetta Rossi è super amata e seguita dal pubblico per via della sua semplicità e per le ricette che sono un’ assicurazione di successo, quando vengono riprodotte.

Vediamo insieme, però , che cosa è successo ieri sera al marito Marco.

Benedetta Rossi: incidente domestico per il marito Marco

Lei è la food blogger per eccellenza italiana, ed il suo modo di fare, sempre gentile e garbato, e le sue ricette semplici ma buonissime, hanno fatto breccia nel cuore di moltissimi italiani.

Stiamo parlando ovviamente di Benedetta Rossi, che si mostra, molto spesso su Instagram, nella sua vita di tutti i giorni, con tutto quello che può succedere in famiglia.

Come sappiamo, hanno da qualche settimana adottato un cucciolo che si chiama Cloud, al quale stanno insegnando il giusto modo di comportarsi.

Quindi dove fare i propri bisogni, o come è successo recentemente, che non bisogna rompere il cuscino sul quale si dorme, come nessun’ altra cosa presente in casa.

Ma torniamo a quello che è successo nella serata di ieri, che ha visto coinvolto il marito di Benedetta, ovvero Marco.

Era intento sul divano a giocare con Cloud, quando accidentalmente il cane si posa proprio lì, sulla sua zona intima, causandogli, come possiamo vedere dalle immagini un forte dolore, il tutto mentre Benedetta lo riprende e ride su.

Perché è impossibile non ridere quando succede qualche piccolo imprevisto, specialmente come in questo caso, un piccolo imprevisto, ma nulla di grave ovviamente.

E voi cosa avreste fatto, se eravate al posto di Benedetta? Avreste riso anche voi oppure no?