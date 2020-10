Elodie sempre più bella ed irresistibile: una fan page su Instagram della cantante pubblica una foto che lascia tutti a bocca aperta

La cantante sta vivendo un periodo straordinario della sua vita. Sia per quel che riguarda la sua vita privata che quella artistica. La storia con Marracash va a gonfie vele, con i due che si godono ogni attimo senza fare troppi calcoli. Come la stessa artista ha ribadito in varie interviste, entrambi hanno bisogno dei loro spazi, e per questo motivo hanno deciso nel post covid di interrompere la convivenza. Il loro rapporto va avanti ma senza troppi vincoli, almeno per questo momento la decisione che hanno preso entrambi è questa. Ma l’amore tra i due c’è, ed è per questo motivo fondamentale che i due riescono sempre a trovare dei punti d’incontro. Una sua fan page molto attiva ha pubblicato una foto che ha messo in evidenza tutta la sua bellezza che tanto fa perdere la testa ai follower di Instagram. Oltre a regalare ai fan uno scatto che mostra la bellezza assoluta della cantante, la fan page di Elodie ricorda a tutti che anche la sua carriera artistica sta andando a gonfie vele. Infatti sotto lo scatto che abbiamo pubblicato sotto si legge come didascalia alla foto: “Ottobre mese di novità 📨, il 9 esce “Parli Parli” in feat con @carlbrave23 e il 23 esce “Volo via” colonna sonora del nuovo cartone Netflix!”. Novità importanti per l’artista che continua nel suo grande successo che la sta portando a traguardi importanti. Ad oggi è ritenuta infatti non solo una grande artista ma anche una bellissima ragazza. Tanto che il suo profilo Instagram rimane tra i più ricercati e cliccati del web. Il post irresistibile della cantante lo abbiamo pubblicato con lo scopo di farvi avere un giudizio su uno dei personaggi più amati dal pubblico.