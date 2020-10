Cecilia Rodriguez, lo sfogo su Instagram: “Faccio fatica anche a parlare”

Cecilia Rodriguez ha raccontato si fan la difficoltà che sta avendo anche a parlare per via di un problema che vuole superare al più presto

La sorella di Belen è molto attiva sui social, soprattutto nell’ultimo periodo. La ritrovata serenità di coppia con Ignazio Moser le ha ridato il sorriso che per gran parte dell’estate aveva perduto. Adesso però pare che ci sia un problema fisico a darle qualche preoccupazione e difficoltà. Di sicuro la bella argentina è un personaggio molto amato dai fan, che la seguono con passione anche nelle sue storie private. La diretta interessata sa avere anche un rapporto diretto con i follower di Instagram, con aggiornamenti costanti sulla sua vita. Insomma, stiamo parlando di un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni. E che sa mantenere i rapporti diretti tramite social con le persone che mostrano interesse nei suoi confronti. La relazione adesso con il suo Ignazio sembra essere tornata quella di una volta, con le incomprensioni messe da parte e nessun timore di dover vivere ancora delle criticità. Cecilia Rodriguez adesso però sta vivendo delle difficoltà che non pensava di dover vivere. E’ stata lei stessa a raccontare ai suoi follower l’esperienza che sta vivendo a causa di un apparecchio che le sta impedendo persino di parlare. La sua preoccupazione è dovuta anche ai continui tagli che si procura anche solo parlando. Ma adesso il suo unico interesse resta quello di superare al più presto anche questa difficoltà che le sta dando qualche preoccupazione di troppo. I follower hanno ascoltato con apprensione le sue parole, sperando che al più presto la sua situazione possa migliorare. Anche i commenti dei suoi ammiratori e fan testimoniano l’amore che nutrono nei suoi confronti, e la crescita come personaggio pubblico. Infatti adesso è apprezzata ed amata, e non è semplicemente la ‘sorella di Belen’. Etichetta che in passato l’ha fatta soffrire e che non le ha permesso di esprimere al meglio le sue potenzialità.