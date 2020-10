Anna Falchi bella e sensuale su IG: la conduttrice ha sbalordito i follower con le sue curve in risalto. Tanti i like e commenti per lei

La conduttrice è molto attiva sui social in questo periodo. Con la fine della sta trasmissione “C’è tempo per” che ha avuto un grande successo su Rai Uno per tutta l’estate, non ha smesso di pubblicare foto sul suo profilo ufficiale Instagram. Aggiornando i suoi follower sulle novità della sua vita privata. Ma anche per presentare di volta in volta i suoi outfit che tanto piacciono ai suoi ammiratori. Con il pubblico femminile che apprezza per avere delle informazioni sui capi che indossa. Mentre gli uomini rimangono a bocca aperta di fronte alla bellezza di uno dei personaggi pubblici e televisivi più amati dagli italiani. La conduttrice ha un grande seguito sui social, con il suo fascino che non passa inosservato. Come detto sono stati tantissimi i post che ha pubblicato nell’ultimo periodo. Mai volgare, ha spesso pubblicato degli scatti che hanno messo in evidenza le sue curve che ancora oggi fanno sognare i fan. Con il gioco del vedo non vedo che ha infiammato i follower che si sono scatenati a suon di like e commenti. Cosa che è accaduta nell’ultimo scatto che ha pubblicato, con la presentazione del suo outfit che ha definito fresco e floreale. “Oggi a Roma c’è aria di primavera e ne approfitto per un outfit fresco e floreale !!! Ve gusta???”. Tanti sono stati i messaggi per Anna Falchi, con i follower che hanno apprezzato lo scatto che ha evidenziato le sue curve. Con il lato b mostrato dal pantalone stretto e il lato a dalla camicetta aderente. Insomma, c’è stato poco spazio all’immaginazione per i follower. Ci sono stati anche dei like da parte di personaggi pubblici, che per lei non mancano mai. Tra questi abbiamo notato quello di Matteo Salvini che ha probabilmente apprezzato la bellezza della conduttrice e la sua splendida forma fisica.