Rita Rusic sempre più protagonista del web con un video che mette in risalto un fisico spettacolare che fa perdere la testa ai suoi follower

Con un nuovo video bollente, tra l’altro di pochi secondi, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha fatto impazzire i suoi follower. L’attrice ed ex modella ha ancora oggi a 60 anni un fisico perfetto che ha invidia a tante donne anche più giovani di lei. Bellezza intatta nel tempo, con le sue curve fa sognare i follower di Instagram. Che ormai la seguono con grande passione dopo averla scoperta sul web. La sua vita è stata spesso al centro del gossip, soprattutto per via della separazione dall’imprenditore cinematografico. Con gli screzi a distanza, ma anche dal vivo, con Valeria Marini. Che dopo la sua separazione è diventata la compagna di Cecchi Gori per qualche anno. L’apice dello scontro si è avuto nella casa del Grande Fratello Vip dello scorso anno. Dove l’attrice è stata protagonista. La sua permanenza nella casa è stata caratterizzata per tanti scontri con alcuni concorrenti. Anche duri, perché lei è un carattere focoso che non sa tenere nulla dentro. Per questo spesso viene giudicata in modo errato. Ma siamo certi che la sua esperienza al GF Vip è viva nella mente dei telespettatori per una serie di motivi. Primo di tutti quello relativo al suo aspetto fisico, che come detto è una delle sue armi preferite che utilizza per far innamorare i suoi follower. Su Instagram in particolare è molto attiva. Tantissimi sono i suoi video che hanno messo in evidenza la sua bellezza e sensualità, con i like ed i commenti in forte aumento. Rita Rusic ha stupito con l’ultimo video che l’ha mostrata in jeans e maglietta cortissima. Le immagini evidenziano il momento in cui tenta di aggiustare la maglietta finendo per scoprire l’intimo che indossa sotto. Come si nota dal video che abbiamo riproposto sotto, ai follower non è sfuggito questo particolare bollente, con il gioco del vedo non vedo che ha scatenato tantissimo entusiasmo e commenti anche ironici da parte dei suoi fan.