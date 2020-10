E’ attesa per oggi la sentenza che potrebbe portare alla radiazione dalla magistratura di Luca Palamara.

Luca Palamara, ex componente del Consiglio superiore della magistratura ed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati, è stato radiato dalla Magistratura. La Procura generale della Cassazione ha chiesto ed ottenuto la pena massima per il magistrato, che già nei giorni scorsi era stato espulso dall’Anm.

Lo hanno deciso al Csm i giudici laici e togati della sezione disciplinare dopo tre ore ore di camera di consiglio. Il difensore di Palamara, Stefano Giaime Guizzi, invece, aveva chiesto l’assoluzione o, in seconda istanza, la sospensione dalle funzioni per due anni in attesa della sentenza del processo di Perugia in cui l’ex presidente dell’Anm ex consigliere del Csm e leader di Unicost, la corrente di centro delle toghe, è imputato di corruzione.

La requisitoria, affidata al vice-procuratore generale Pietro Gaeta, si era conclusa con la richiesta di radiazione dopo aver precisato che l’obiettivo dell’accusa non è un “giudizio etico“, ma “una valutazione della particolare gravità dei fatti”, riporta Il Corriere della Sera. “L’incolpato ha tentato di condizionare la nomina al vertice del più grande e più importante ufficio giudiziari italiano, la Procura di Roma, per interessi personali, e in più voleva condizionare la nomina del procuratore di Perugia per ottenerne uno che potesse garantire interventi di vario genere nei confronti dei magistrati romani”.