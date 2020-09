“La Lega è nell’occhio del mirino e ora ci sono anche io”, dice Luca Palamara

L’ex Presidente dell’Associazione nazionale Magistrati Luca Palamara dichiara di trovarsi nella stessa condizione delle Lega. Vittima – a suo dire – di una “giustizia a orologeria”.

I tempi cambiano, i ruoli pure. E tutto può accadere nel giro di poco. E così dalla cabina di regia, dal ruolo di “potere” si può finire nell’occhio del mirino di quelli che un tempo si credevano essere i propri amici o, quantomeno, i propri alleati. Ed è quello che sta accadendo all’ex Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Luca Palamara che, in questi giorni, sta sperimentando sulla propria pelle il significato di “giustizia a orologeria”. “Anche io sto provando l’esperienza di chi si aspetta di avere un giudizio imparziale e si accorge, invece, di essere solamente in balia di un plotone di esecuzione. Mi hanno fissato dodici udienze in quindici giorni, alla faccia dei tempi ragionevoli”. Lo sfogo di palamara riportato da Il Giornale. E il paralleleismo con la situazione della Lega e del suo segretario Matteo Salvini è evidente dalle parole stesse dell’ex presidente di Anm indagato da mesi. Il processo imminente per la Open Arms, i deputati del Carroccio sospesi per aver incassato il bonus Covid, i 49 milioni di cui si torna a parlare proprio a pochissimi giorni dalle elezioni regionali: Palamara ammette che tutto questo non è un caso. “Se tutto questo è la riproposizione del vecchio gioco che ora ha nel mirino la lega?Esatto”. La Lega, infatti, in questo frangente è temuta soprattutto in Toscana, Regione storicamente “rossa”. Infatti il giornalista Massimo Giannini recentemente ha sostenuto che se Salvini dovesse vincere in Toscana allora il contraccolpo per il Governo giallorosso sarebbe davvero duro e il segretario leghista confermerebbe e rafforzerebbe la sua leadership. E il partito guidato da Salvini è attualmente nell’occhio del ciclone soprattutto per la questione dell’arresto dei tre commercialisti legati al Carroccio. Come spiega il Corriere della Sera la Guardia di Finanza di Milano ha notificato i domiciliari per Alberto di Rubba – direttore amministrativo della Lega al Senato – Andrea Manzoni – revisore contabile per la Lega alla Camera – e Michele Scilleri. La Procura di Milano sta valutando il processo con riro immediato senza udienza preliminare. L’inchiesta nella quale sono coinvolti i tre commercialisti riguarda la vendita di un immobile a Cormano alla Fondazione Lombardia film Commission per una cifra pari a 800mila euro che sarebbero finiti nella tasche dei tre indagati.

E nonostante ammetta le sue responsabilità e, in qualche modo, si senta in parte vicino alla posizione della Lega, Palamara non nega il coinvolgimento con la politica, che ha riguardato lui ma anche tutta la magistratura: “Le requentazioni con l’ex Ministro Luca Lotti ci sono state e con il senno del poi dico che non avrei dovuto. Ma il confronto con la politica sulle nomine è sempre esistito. L’incontro all’hotel Champagne non era clandestino” – ha dichiarato ad Affaritaliani riferendosi alla riunione in cui si parlò anche della nomina del nuovo capo dei pm a Roma. Riunione a cui presero parte, oltre a Luca Palamara, anche 5 togati del Consiglio Superiore della Magistratura e i deputati di Italia Viva Luca Lotti e Cosimo Ferri. Ma, pur ammettendo gli errori commessi, l’ex toga difende la sua onestà morale: “Non ho mai venduto la mia funzione né a Lotti né a nessun altro. Sono stato travolto e nella fiumana mi sono perso. ma non mi sento di essere stato indegno moralmente”.

Samanta Airoldi

Fonte: Il Giornale, Affaritaliani, Corriere della Sera