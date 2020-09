View this post on Instagram

Passa Parola #mediaset #ornellamuti #naikerivelli #denuncia #pubblica "Ritengo sia necessario mostrare la mia indignazione per quanto successo nel corso della puntata del 15/09/20 di Pomeriggio 5…quando alle 17:50 è stata mandata in onda la diretta dal GF senza provvedere per tempo alla censura della nudità integrale della De Blank, in un orario di programmazione in cui è severamente vietato da leggi e regolamenti mostrare nudità in TV, per come ben noto a Mediaset. Ora, proprio da chi fa della nudità una forma di espressione e manifestazione del libero pensiero, come me, non stupisca questa indignazione poiché ci sono contesti e momenti ben diversi in cui offrire un'immagine di nudo. Non può assolutamente passarsi per un "incidente" quanto successo. Mediaset e la sig.ra D'Urso, nel mandare in diretta le immagini del GF nel corso del loro contenitore (per famiglie) pomeridiano, hanno assunto coscientemente il rischio (o forse la consapevolezza) che immagini o discorsi inappropriati potessero venir fuori. D'altronde non era certo imprevedibile che ciò accadesse trattandosi di un programma, il GF, che ormai da anni offre occasione di scandalo per ciò che mostra e veicola. Abilità e correttezza della regia del programma Pomeriggio 5 avrebbero dovuto determinare un pronto stacco sulle immagini della de Blank nuda in un pomeriggio di settembre in cui, minori e non avrebbero dovuto e voluto magari non vederle. I vari Garanti per le telecomunicazioni, consumatori e minori nonché relative associazioni, sarebbe dunque il caso intervenissero adeguatamente sanzionando o sollecitando i giusti provvedimenti, una tale violazione di leggi e regolamenti".