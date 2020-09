Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, ‘scoppia’ l’amore: “Vi completate”

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sembrano aver ritrovato il vero amore dopo mesi difficili e tante incomprensioni finalmente messe alle spalle

La loro relazione è stata tra le più chiacchierate dell’estate. Con quella che sembrava essere una rottura definitiva per la delusione dei fan che stravedevano per loro. Invece alla fine ha trionfato l’amore che non poteva essersi spento così, all’improvviso. Da qualche giorno ornai la notizia del ricongiungimento tra la sorella di Belen ed Ignazio era da considerarsi ufficiale. Ma la conferma alle indiscrezioni del gossip non c’erano. Mai una foto ufficiale che potesse certificare la definitiva fumata bianca tra i due. Ma adesso non ci sono più dubbi, tra la bella argentina ed Ignazio si può dire che è ‘scoppiato’ l’amore. Di nuovo. Dopo che si erano perse delle certezze probabilmente per futili motivi, probabilmente per incomprensioni. O magari per orgoglio nel fare un passo indietro. Ecco che ritorna il sereno. Una bellissima notizia per i fan, ma anche per i follower di Instagram che hanno potuto toccare con mano l’avvenuta riconciliazione tra i due. Che adesso vogliono recuperare il tempo perduto. Ed hanno cominciato sul web a riproporsi insieme. In un bacio ed uno sguardo che non ha bisogno di ulteriori commenti. Se non quello dei follower che felici hanno potuto esprimere il loro compiacimento per quanto sta accadendo in queste ore. Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono insieme e hanno messo da parte le loro incomprensioni. I fan hanno espresso la grande gioia: “E’ bello rivedervi insieme” “Siete fatti l’uno per l’altro”. Ma anche “Non servono parole…non molte….Come 3 anni fa ❤️il cuore ha un linguaggio semplice e profondo che unisce anime e vite…come voi ❤️SEMPRE ❤️”, fino al semplice “Meravigliosi” o “Bellissimi”. Insomma, è stato un vero plebiscito di felicitazioni per loro che hanno recuperato sorriso intesa e felicità in poco tempo. In fondo può darsi anche che la lontananza li abbia fatti riflettere per tornare sui loro passi.