Raffaella Fico in intimo mostra un fisico ‘illegale’: fan pazzi di lei

Raffaella Fico ha scatenato i follower di Instagram con un post in intimo scuro che ha messo in risalto il suo fisico irresistibile

La showgirl è sempre molto attiva sui social. Personaggio pubblico noto, è apprezzata dai suoi follower di Instagram per le qualità fisiche che mostra di volta in volta. Ex del calciatore Mario Balotelli, adesso sta vivendo una storia con l’imprenditore Giulio Frattini. La stabilità che ha ritrovato dopo gli anni turbolenti con ‘Super Mario’ è evidente dalle foto che pubblica. I suoi occhi adesso sembrano brillare di una nuova luce, mentre prima è apparsa spesso spenta e preoccupata. Adesso anche i fan si sono accorti della sua nuova vita sentimentale, che le sta portando benefici evidenti. Per tutta l’estate ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori a suon di foto e video che hanno messo in risalto le sue qualità. Con curve bollenti che non sono di certo passate inosservate. La showgirl napoletana ha sempre avuto un grande successo sin dalle sue prime apparizioni in televisione. Il suo è stato un crescendo di popolarità. Con la storia con Balotelli che ha riempito per mesi le pagine dei giornali di gossip che hanno avuto molto da scrivere sulla ex coppia che aveva fatto sognare i fan.

Adesso, come detto, Raffaella Fico è tornata a farsi apprezzare come un tempo. Con i follower che impazziscono per lei che non vuole fermarsi. E continuare a stupire a suon di post bollenti. L’ultimo che ha pubblicato è stato non per deboli di cuore. In intimo scuro ha messo in evidenza le sue curve che non hanno lasciato spazio all’immaginazione a chi stravede per lei. E considerando i numeri che riesce a raggiungere in termini di like e di commenti il risultato è nettamente a suo favore. Parliamo di oltre 500mila follower di pagina che le permettono di ricevere tantissimi like e commenti ad ogni post che pubblica. Tantissimi i follower che non hanno resistito alla tentazione di commentare la foto della showgirl in intimo. Con centinaia di complimenti per per che rimane uno dei personaggi pubblici più apprezzati del momento. “sei la più bella di tutte” “Non sa cosa si perde Mario Balotelli” “La tua è una bellezza illegale” e così via tantissimi altri. Con gli aggettivi che per lei so sono sprecati. Una grande soddisfazione per lei che adesso punta a nuovi traguardi anche professionali. Con la ritrovata stabilità sentimentale, adesso pensa al ritorno in televisione, magari in un programma televisivo che possa esaltare le sue qualità. E confermare che la sua ripresa è completa, avendo messo il periodo difficile della sua vita alle spalle. Quando, giovanissima, ha ricevuto anche qualche critica di troppo. Da chi per esempio l’accusava di essere stata cinica nella storia con Balotelli.