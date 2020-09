Caterina Balivo si è mostrata in gran forma su Instagram in compagnia del suo ‘sirenetto’ che oggi festeggia il suo onomastico

La conduttrice si è mostrata su Instagram in gran forma. Con un bikini che ha messo in evidenza la sua perfezione fisica e le sue curve bollenti. Che non sono passate inosservate sul web. I suoi follower hanno apprezzato lo scatto. Infatti la bella napoletana è considerata da sempre, anche sul web, una donna affascinante ed attraente. Ma anche molto simpatica. Il suo annuncio del ritiro, almeno momentaneo, dalla televisione ha deluso molto gli spettatori. Che hanno sempre avuto una passione per lei sia in televisione che sui social. Infatti i post che pubblica sono molto seguiti. Sia quelli che hanno riguardato la sua attività da conduttrice che quelli della vita privata. Durante tutta l’estate ha deliziato i suoi ammiratori con tanti scatti in costume che hanno ricevuto numeri importanti. E che hanno mostrato la sua popolarità che resta altissima anche quando non è in televisione. L’ultimo post come detto ha mostrato ancora una volta la sua forma fisica che fa impazzire i suoi ammiratori. Con le sue curve in evidenza ed un fascino che fa impazzire i fan. Ma questa volta la foto è destinata ad una persona importantissima della sua vita. Si tratta del piccolo Gennaro. Il figlio della conduttrice oggi festeggia l’onomastico. E sua mamma, utilizzando una foto insieme a lui dell’estate ha approfittato per omaggiare il suo ‘sirenetto’: “Raggiunto il mio sirenetto preferito, festeggiamo così San Gennaro❤️”. Ovviamente lo stacco ha avuto un grande successo. Con i follower che hanno fatto i complimenti a Caterina Balivo ed al piccolo Gennaro. Che ha ricevuto tantissimi auguri di buon onomastico. Anche se tantissimi fan le hanno anche fatto i complimenti per la sua forma fisica che rimane perfetta. Il numero dei like e dei commenti al post è salito subito raggiungendo numeri importanti a pochi minuti dalla pubblicazione. A testimoniare la grande popolarità di cui gode la conduttrice, che resta amatissima.