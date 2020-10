Bianca Guaccero ha voluto fare una confessione ai suoi follower di Instagram riguardo il suo ritorno imminente in televisione

La conduttrice ed attrice sta vivendo un momento molto intenso di lavoro. Tra televisione e set cinematografici la sua vita è attivissima anche sui social. Dove continua a mantenere un rapporto diretto con i suoi ammiratori, che la seguono con passione e costanza. Sia nel ruolo di attrice che di conduttrice il successo per lei rimane costante, in quanto i suoi fan non si perdono nemmeno un uscita pubblica della bellezza pugliese. Che come detto predilige Instagram per tenere i follower informati di ogni novità importante. Così direttamente dal social network più utilizzato dalle star della televisione e dello spettacolo, aggiorna anche sulle novità della sua vita privata i suoi ammiratori. Che la preferiscono rispetto a tante altre donne anche per la sua simpatia. Oltre che per la competenza e la sua estrema bellezza. Infatti c’è una consistente parte dei suoi follower che apprezza tantissimo le qualità fisiche della conduttrice ed attrice. Che in queste settimane è stata impegnata sul set de “Il medico della mala”. Bianca Guaccero è una bellissima donna, che fa perdere la testa a tanti ammiratori. Nell’ultimo post ha voluto ribadire il suo ritorno in televisione che ormai appare imminente. Nemmeno il tempo di finire le riprese della fiction “Il medico della mala” che la conduttrice riprenderà il timone della trasmissione “Detto Fatto”. Sul suo profilo Instagram la conduttrice ha ribadito la data del ritorno della trasmissione su Rai Due: “Siete pronti??? Stiamo per tornare!!! Dal 26 ottobre su Rai 2”. Insieme a lei ci sarà anche l’ex gieffino Jonathan Kashanian. Il programma quest’ano parte in ritardo a causa del posticipo del Giro d’Italia che in questa stagione si svolgerà dal 3 al 25 ottobre a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito pesantemente anche il mondo dello sport.