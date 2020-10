Ludovica Pagani, la scollatura mostra un fisico mozzafiato: “La bellezza”

Ludovica Pagani ha scatenato i follower di Instagram con uno scatto che ha messo in risalto la sua bellezza, ma anche le sue curve da sogno

Giornalista ed influencer, la bella bergamasca è un personaggio molto apprezzato sui social. I suoi post, non solo quelli su Instagram, ricevono numeri importanti con i follower che la seguono con grande passione ed entusiasmo. Per molti è l’erede di Diletta Leotta, anche perché l’influencer come lei ha una grande passione per il calcio ed il mondo dello sport. Per il momento si gode la sua popolarità suoi social e si diverte con il lavoro da speaker con l’impegno a Radio 105. Ma il suo sogno resta quello di entrare in televisione nel mondo dello sport e del calcio. La sua forte popolarità raggiunta nel corso degli anni la proietta tra i personaggi pubblici più apprezzati del momento, con la sua bellezza che la rende irresistibile per i suoi ammiratori. Che si definiscono pazzi dell’influencer e giornalista. Le esperienze televisive del passato su Sport Italia e a Quelli che il calcio sono stati per lei un banco di prova per quello che potrebbe essere il suo futuro in televisione. Con la passione dei follower nei suoi confronti siamo certi che per lei qualcosa di importante arriverà.

Gli ultimi post su Instagram hanno fatto impazzire i suoi follower

Ludovica Pagani è un personaggio fortissimo su Instagram. Con le sue foto che raggiungono numeri da star del web. Gli ultimi post che ha pubblicato hanno fatto perdere la testa ai suoi ammiratori. Che non si sono trattenuti ed hanno scatenato un pioggia di like e di commenti sotto i suoi post che in pochissimo tempo hanno ottenuto numeri pazzeschi. Da vera leader di Instagram insomma. Il primo (pubblicato sopra) ha messo in evidenza il suo fisico perfetto ed una bellezza che ha fatto impazzire i suoi ammiratori ancora una volta. Il secondo (riproposto sotto) ha mostrato il momento del suo pranzo. Con l’ironia che la contraddistingue ha così commentato lo scatto: “Una cucciola mini che mangia maxi”. Tanti per lei i commenti da parte dei follower che non hanno resistito alle sue scollature che non hanno lasciato spazio all’immaginazione. Come si può infatti notare dallo scatto, l’influencer è seduta in cucina con le gambe accavallate. Posa che ha fatto salire l’atmosfera nei fan che hanno commentato con entusiasmo il suo post che ha raggiunto numeri importanti in pochi minuti. “Sei la bellezza” ha scritto un follower che si è detto innamorato della giornalista ed influencer che ha veramente dato il meglio di sé con un mix di bellezza e sensualità che ha fatto il giro del web. Con il successo che è stato clamoroso nei numeri e popolarità. E voi, cosa ne pensate dell’ennesimo post delle bellezza bergamasca?