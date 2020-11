Romina Power continua a ricordare la figlia Ylenia con un post su Instagram che fa riferimento ad una vacanza in Grecia di molti anni fa

La cantante ed ex moglie di Al Bano Carrisi non smette di ricordare sua figlia Ylenia, scomparsa il 31 dicembre del 1994 a New Orleans, negli Usa. Da quel giorno tante sono state le ricerche da parte della famiglia, con le speranze di ritrovamento che ad oggi continuano a rimanere forti solo da parte della madre. Infatti in più interviste Al Bano Carrisi ha dichiarato che purtroppo per lui sua figlia è scomparsa nel mese di gennaio del 1994, quando è stata avvistata per l’ultima volta nei pressi di New Orleans e non è mai più stata vista. Una serie di storie sul suo conto, di avvistamenti puntualmente svaniti e mai verificati. Tanti anni che hanno visto le forze dell’ordine americane ma anche italiane nella ricerca disperata della ragazza, che ad oggi ha fatto perdere le sue tracce.

Ma Romina Power non ha mai perso, nemmeno per un giorno, la speranza di ritrovare la figlia. Anzi, ha una certezza che in tantissime interviste ha confermato: la figlia è viva, e vivrebbe sotto altro nome in qualche posto nel modo. Dopo tutto il clamore che si è creato intorno a lei ed alla sua figura con una scomparsa misteriosa, avrebbe adesso secondo la mamma paura a venire fuori. Convinzioni tutte da dimostrare e che i follower sperano che possano essere vere. Intanto su Instagram la cantante nel mese della nascita della figlia (29 novembre del 1970) continua a postare tante foto che la ricordano. Poco fa ha pubblicato uno scatto che ritrae Yleina in costume in barca, a prendere il sole in una vacanza del 1988. La giovane nello scatto aveva 18 anni. Oggi Ylenia starebbe per compiere 50 anni, la speranza è che possa essere viva e che la convinzione della mamma sia giusta. I follower se lo augurano, con tanta commozione nel vedere la ragazza nello scatto pubblicato dalla mamma.