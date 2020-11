Elodie bella da impazzire su IG. I follower: “Ci fai dimenticare anche il lockdown”

Elodie ha pubblicato un post su IG che ha fatto innamorare i follower. Bellissima come sempre, la cantante ha lasciato tutti a bocca aperta

Bella ed irresistibile come sempre, la compagna di Marracash ha postato una foto che ha ottenuto un successo clamoroso su Instagram. Non è la prima volta che accade che l’artista ex Amici finisce al centro dell’attenzione mediatica e che catalizzi su di se l’interesse dei fan. Sul web possiamo dire che è uno dei personaggi più amati del momento, sia per la sua bravura come cantante che per le sue doti fisiche. Insomma, parliamo di una vera regina del web, che non ha nulla da invidiare ai migliori influencer che si fanno notare a suon di like e commenti. Non solo il suo profilo ufficiale, ci sono per lei anche tante pagine che seguono sia le sue esibizioni che le vicende personali. Che di tanto in tanto condivide con i follower di Instagram. Ed ogni volta arriva per lei un successo che è impossibile non notare.

Elodie ha bruciato le tappe in questi mesi. Con il pubblico che impazzisce per le sue doti fisiche che rimangono notevoli e che è impossibile non notare. L’ultimo scatto che ha pubblicato ha lasciato tutti a bocca aperta. Non una scollatura e nemmeno una posa bollente. E’ bastato semplicemente un primo piano per incantare i follower che hanno saputo scherzare con lei anche sul colore della sua maglia. Un arancione che ha ricordato una delle tre zone da lockdown per l’emergenza Coronavirus in Italia. “Ce lo fai dimenticare il lockdown” ha scritto un follower. Ma anche “In piedi, toglietevi tutte”. Questo successo clamoroso ha evidenziato un aspetto da non trascurare e che gioca tutto a suo vantaggio: non serve spogliarsi o mettersi per forza in pose senza veli. Quando si è bella lo si dimostra anche con una semplice maglietta arancione aderente. Con la sensualità che non si rincorre, ma si possiede e basta. Ed i fan di Elodie questo lo sanno bene.