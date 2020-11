Coronavirus, Mara Venier rivela: “Vi dico quando Gerry Scotti lascerà l’ospedale”

Coronavirus che continua a colpire i personaggi dello spettacolo. Durate la puntata di ieri di Domenica In l’indiscrezione della conduttrice sul collega e amico Gerry Scotti

Durante la trasmissione di ieri 15 novembre la conduttrice ha voluto dare degli aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’amico e collega che ha avuto dei problemi a seguito del contagio al Coronavirus dei giorni scorsi. Contagi che stanno colpendo tantissimi personaggi dello spettacolo e della televisione ma anche del cinema. Ultimo tra questi quello di Christian de Sica che in un intervista a Il Messaggero ha confermato di essere tornato negativo da quattro giorni. Nella puntata di ieri di Domenica In, uno dei programmi più amati dagli italiani, “zia Mara” ha portato degli aggiornamenti sulle condizioni di salute su Gerry Scotti. “Mi ha mandato un messaggio, ci sta guardando. Domani esce dall’ospedale”. Queste le dichiarazioni della conduttrice veneziana, con la notizia che proprio oggi il conduttore di “Chi vuol essere milionario” lascerà l’ospedale per continuare le cure da casa sua. Mara Venier, sempre nel corso della puntata di ieri, ha voluto mandare un abbraccio caloroso anche ad Iva Zanicchi, altra collega che è stata contagiata nella scorsa settimana e che non ha trascorso momenti semplici proprio a seguito della sua positività.

Coronavirus che non lascia tregua e che in questa seconda ondata sta creando serie difficoltà a tantissimi italiani. Sia alle persone comune che ai personaggi dello sport e dello spettacolo, la lista ad oggi è davvero lunga. Nella puntata di sabato sera del programma “Tu si que vales” il pubblico da casa aveva potuto vedere Gerry Scotti nella doppia veste di spettatore e di giudice, con la confusione per tanti che non si erano resi conto della situazione. Infatti la produzione del programma aveva mandato in onda dei filmati che riguardavano sia la fase prima del contagio del conduttore – che quindi appariva al suo posto tra i giudici – ma anche la fase del contagio e dell’isolamento. Con il collegamento da casa. Tutto questo sempre nei giorni precedenti al ricovero in ospedale. Chiarita la situazione per milioni di spettatori che da sempre guardano il programma di talenti condotto anche da Maria de Filippi Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, con la partecipazione di Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli. Nella puntata di sabato Gerry Scotti in collegamento da casa aveva voluto ringraziare tutti i suoi fan e gli amici che gli avevano riservato attestazioni di affetto e stima. Con la commozione nei suoi occhi per l’amore delle persone nei suoi confronti.

Proprio l’affetto dei fan ma anche di tantissimi suoi colleghi fanno di lui uno dei personaggi più amati della televisione e dello spettacolo. Oggi con il suo ritorno a casa si potrà finalmente pensare ad una data per il suo ritorno al lavoro che ama e che svolge con professionalità da tantissimi anni.