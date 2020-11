Ultimatum dei Cinque Stelle: “Senza Gino Strada, niente Decreto Calabria”

Il Senatore pentastellato Nicola Morra vuole a tutti i costi Gino Strada nell’equipe che gestirà l’emergenza Covid e si dice pronto a non votare il Decreto Calabria.

Quello del missionario e fondatore di Emergency Gino Strada rischia di diventare un vero e proprio caso di Stato dopo che i membri del Movimento Cinque Stelle – tramite il Senatore Nicola Morra – hanno esternato la loro volontà di averlo a tutti i costi nel team che gestisce l’emergenza Covid nella Regione Calabria. Tutto è cominciato con le dimissioni forzate di Saverio Cotticelli, Commissario Straordinario per l’emergenza che si è reso conto di non aver preparato un piano per la Sanità regionale in diretta televisiva. Al suo posto, è stato nominato l’ex manager di Agenas Giuseppe Zuccatelli, criticato fin dal suo insediamento per aver affermato mesi fa che le mascherine sono inutili e che il contagio per Covid avviene solo tra persone che si baciano. Adesso, tra i nomi che sono stati fatti dallo stesso Premier Giuseppe Conte per sostituire Zuccatelli – qualora le sue dimissioni dovessero essere richieste – spicca quello di Gino Strada: “Potrebbe aiutare la Regione grazie alla sua esperienza”, aveva detto il Presidente del Consiglio scatenando la reazione indignata del Presidente della Regione Nino Spirlì. Ma i Cinque Stelle, adesso, si impongono e chiedono che la partecipazione del missionario all’equipe che gestirà l’emergenza nella Regione – molto colpita dal virus – sia confermata il prima possibile: “Ho fatto sapere che con i colleghi calabresi stiamo valutando tante opzioni e qualora il Decreto Calabria dovesse arrivare in Senato, siamo disposti a non votarlo qualora non dovesse includere nel pacchetto il nome di Gino Strada” – ha affermato il Senatore Morra durante una puntata del programma televisivo “Non è l’arena”, condotto su La7 dal giornalista Massimo Giletti.

Il Decreto Calabria contiene le nuove misure per la gestione dell’emergenza pandemica all’interno della Regione e avrà una durata biennale. All’ articolo 7 si legge: “I direttori generali degli enti sanitari nominati dalla Regione successivamente al 3 novembre cessano dalle loro funzioni. Fino alla nomina dei nuovi commissari straordinari, sono esercitati i poteri dei commissari precedentemente nominati”. Quando a Morra viene fatto notare che Zuccatelli è ancora Commissario straordinario, il Senatore replica che per i Cinque Stelle è imprescindibile che Strada faccia almeno parte della sua squadra: “Incluso nel pacchetto significa che Gino Strada deve, a nostro avviso, orientare le politiche della Sanità Pubblica in Calabria per diventare quel faro che proponga quella stessa filosofia che ha sempre portato avanti” I Cinque Stelle dunque, continuano a spingere per la nomina di Strada e indirettamente – stando alle parole del Senatore – per le dimissioni di Zuccatelli. Morra aggiunge che questa intenzione è motivata dall’obiettivo di riportare la Sanità Pubblica ad un ruolo centrale, nel rispetto della Sanità Privata: “Si sta lavorando e questo fa paura a tanti perchè sono capaci di trasversalismi”. Nel frattempo, la Calabria è entrata in Zona Rossa a causa dell’aumento esponenziale dei contagi e un intervento del Governo per gestire questa emergenza è quanto mai auspicabile.