Domenica In che nella puntata di ieri 15 novembre ha registrato tantissimi ascolti: la conduttrice ha sconvolto tutti insieme al cantante

La trasmissione più amata della domenica è stata vista anche ieri da milioni di italiani. Che hanno apprezzato la bravura della conduttrice veneziana che da anni è per tutti ormai “zia Mara” per io suo modo di entrare nelle case degli italiani. Una bravissima conduttrice che nel corso degli anni ha avuto anche dei momenti difficili e che ha superato grazie all’amore della famiglia nei suoi confronti. In primo piano anche nella puntata di ieri 15 novembre in primi piano l’emergenza Coronavirus, che purtroppo in questa seconda ondata sta mettendo tanta paura agli italiani, che si sentono ormai sfiancati soprattutto mentalmente per una situazione pesante mentalmente ma anche economicamente. Ma la trasmissione condotta da Mara Venier è anche intrattenimento e spettacolo, con tanti personaggi che intervengono nella sua diretta o di persona o in collegamento a distanza. La storia di Sinisa Mihajlovic, in studio insieme alla moglie, ha commosso tutti gli spettatori. In occasione della pubblicazione del suo libro “La partita della vita” che racconta tutta la sua sofferenza e la battaglia per sconfiggere la leucemia. Insieme alla moglie Arianna ha ripercorso tutte le tappe che lo hanno portato ad oggi a superare la sua malattia. Un momento davvero toccante che ha sommosso non solo i presenti in studio ma anche gli spettatori a casa.

Domenica In di Mara Venier come detto è anche una trasmissione che regala sorrisi nel giorno di festa della settimana a milioni di italiani. Anche ieri la puntata è stata condotta in modo impeccabile da “zia Mara” che si è concessa anche un momento bollente con Tiziano Ferro. Il cantante e la conduttrice hanno un rapporto speciale, un amicizia sincera che dura ormai da tempo. Per via delle regole di sicurezza nell’emergenza Coronavirus l’artista non è in studio ma in collegamento dalla sua abitazione a Los Angeles. La conduttrice nel corso dell’intervista ha manifestato la delusione per la sua presenza non dal vivo: “Mi dispiace molto non toccarti” con la risposta che dell’artista che ha scatenato grosse risate in studio. “Recupereremo, ti strizzo tutta” la replica di Tiziano Ferro. Come detto tante le risate in studio, con la conduttrice che ha poi esagerato nel contro ribattere: “Tanto qui è tutta roba vera, non salta niente. Plastica non ce n’è. Non vedo l’ora di abbracciarti”. Risposta che ha ovviamente scatenato il web e che ha raccolto le ironie di tanti follower che hanno mostrato apprezzamenti per l’incontenibile zia Mara. Che davvero riesce ad essere considerata ancora una donna attraente e sensuale anche a 70 anni. Migliaia le attestazioni per lei anche dal web, dove è una protagonista al pari della televisione.