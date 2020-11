Brad Pitt pare averle proprio tutte. Oltre alla innegabile bellezza che non lo abbandona neanche dopo i cinquant’anni e la grande bravura da attore, ha anche un cuore d’oro e lo ha dimostrato partecipando alla distribuzione di beni di prima necessità alle persone più bisognose colpite dalla pandemia.

Sono tantissime le donazioni e le opere di solidarietà delle quali Brad Pitt, negli anni, è stato protagonista. In primis l’adozione insieme alla ex moglie Anegelina Jolie, dei tre figli Maddox, 18 anni, Pax, 16 anni e Zahara, 15 anni. Una propensione ad aiutare gli altri che non si è fermata neanche in questi giorni, nei quali anche la California, continua la sua lotta alla pandemia dovuta al virus Covid 19. Brad non si è limitato a fare una donazione alle persone bisognose come molti dei suoi colleghi, ma ha voluto partecipare anche di persona, aiutando i volontari locali a distribuire beni di prima necessità alle persone più bisognose.

Secondo molti testimoni l’attore premio Oscar ha trasportato e scaricato tantissimi scatoloni contenenti generi alimentari destinati agli abitanti più poveri del quartiere South Central di Los Angeles. Secondo un testimone che ha lavorato a fianco di Brad, l’attore era pienamente concentrato sul suo lavoro ed era evidente che fosse li per dare realmente una mano e non per farsi pubblicità, come insinuato da qualcuno. Brad Pitt ha lavorato a fianco dei suoi colleghi per quattro ore d fila, concedendosi solo alcune brevi pause per fumare una sigaretta.

Secondo il DailyMail, inizialmente in pochi si sarebbero accorti dell’identità del famoso volontario perché l’attore ha sempre indossato la mascherina. E in una raro momento di pausa nel quale Brad si sarebbe tirato giù la mascherina per pochi minuti sarebbe stato riconosciuto, facendo scattare i fotografi prontamente avvertiti e accorsi sul posto. Nelle foto pubblicate sul DailyMai il sex simbol, vestito con un paio di jeans e una camicia a quadri, appare indaffarato ma sempre sorridente, per portare serenità alle persone che in questo complicato momento vivono attimi di sconforto.

E i molti testimoni confermano l’animo altruistico e gentile di Brad descrivendolo come perfettamente a suoi agio nell’aiutare la comunità e soprattutto una star per niente snob, che ha amato parlare con tutte le persone, che come lui erano li per aiutare. Bello e buono insomma, e soprattutto tornato single dopo la recente rottura con la modella Nicole Poturalski.

