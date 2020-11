Elettra Lamborghini, la confessione particolare ai fan: “Sposata ma non così”

Elettra Lamborghini ha fatto una confessione davvero particolare ai suoi follower di Instagram che sono rimasti di nuovo senza parole

La cantante bolognese riesce sempre a rimanere al centro dell’attenzione con le sue trovate su Instagram. Qualsiasi storia decide di condividere con i follower riesce ad avere un successo importante in termini di like e di commenti, che arrivano a toccare anche numeri importanti. Cifre da star del web per la moglie del Dj Afrojack. Gli sposini mostrano in molte storie su Instagram la loro vita familiare, con tanti aneddoti che la cantante racconta ai follower. Diciamo che tra le star di Instagram lei è tra le più attive con le stories, che sono davvero tante durante l’arco della giornata. La sua è diventata un abitudine che i follower aspettano quasi quotidianamente, anche perché stravedono per l’artista emiliana non solo per le sue curve bollenti ma anche per la simpatia ed il buon umore che riesce a trasmettere.

Elettra Lamborghini è attivissima sul web. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha messo in risalto la sua bellezza e sensualità che fa perdere la testa a migliaia di follower. Non è la prima volta che accade che i post che pubblica ricevono un entusiasmo del genere. Con i suoi 6,5 milioni di follower è facile raggiungere certi obiettivi che rimangono alla portata solo dei personaggi di primo livello del web. E l’artista bolognese ed influencer è una vera e propria star di Instagram, con i follower che come detto stravedono per lei e per tutto quello che propone. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha fatto impazzire i suoi ammiratori con delle foto che hanno mostrato un vestito con ampia scollatura e curve in primo piano. Ma non è stato solo l’aspetto fisico che ha lasciato a bocca aperta i fan. C’è stata infatti anche la sua didascalia allo scatto abbastanza enigmatica: “Sposata però non castrata 😂 jajajajaajajaj 😂😇🤣” ha scritto, con i follower che si sono lanciati in una miriade di interpretazioni. Voi cosa ne pensate di questo post?