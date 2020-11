Valentina Rapisarda torna a parlare dell’ex Andrea Cerioli: “Ecco perché è finita”

Valentina Rapisarda torna a parlare dell’ex fidanzato Andrea Cerioli conosciuto nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La bella 30enne rivela per la prima volta qualche dettaglio in più sul motivo della fine della loro relazione e su come ha affrontato la triste situazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA (@valentina.rapisarda)

Sembra passato un secolo da quando Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda iniziarono la loro storia d’amore fuori dal programma di canale cinque Uomini e Donne. Una relazione che continuò per poco più di due anni e poi finì improvvisamente. Cerioli tornò sul trono qualche tempo dopo e uscì dal reality con una nuova fidanzata Arianna Cirrincione, con la quale la relazione continua ancora oggi. Nell’ultima puntata di Verissmo condotto da Silvia Toffanin, la coppia è stata ospite della conduttrice e ha rilasciato un’intervista nella quale ripercorre tutte le tappe della storia d’amore. I due innamorati raccontano della convivenza e della voglia di avere un figlio. Affermazioni che evidentemente non sono piaciute alla ex Valentina Rapisarda che ha affidato ai social il suo sfogo. La 30enne ha scritto un lungo post su Instagram e non le manda di certo a dire alla vecchia fiamma. La Rapisarda lancia una frecciatina a Cerioli, descrivendo Arianna e Andrea come gente senza arte ne parte. Ma non è finita qui: pochi giorni dopo alcuni fan le hanno chiesto il significato del tatuaggio a forma di cuore che porta sul braccio con le iniziali V e A, e la bella influencer non ha potuto omettere il fatto che il tatuaggio fosse stato fatto proprio per l’ex fidanzato Andrea.

LEGGI ANCHE > MELISSA SATTA, LA NOTIZIA CHE I FAN ASPETTAVANO: “SONO STATI GIORNI DIFFICILI”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA (@valentina.rapisarda)

Per la prima volta la Rapisarda ha raccontato qualche dettaglio in più sulla fine della relazione con il bolognese, prendendosi anche molte responsabilità. Valentina ha infatti ammesso che la fine della loro storia d’amore è stata colpa di entrambi al cinquanta percento. Racconta di non aver voluto parlare subito della rottura perché l’anno successo alla fine della relazione è stato un periodo buoi e di sofferenza e non era pronta ad affrontare la cosa pubblicamente. Continua però con una stoccata al bolognese dicendo di avere ancora molta rabbia e di non essere mai stata cattiva nei confronti dell’ex, concludendo che i cattivi sono altri, frecciatina non troppo velata a Cerioli. Poi alla domanda di un fan che le chiede se parteciperebbe di nuovo a Uomini e Donne, come ha fatto il suo ex la risposta è un secco no. Ringrazia moltissimo Maria De Filippi per l’opportunità e la bellissima esperienza che le ha permesso di vivere ma non riuscirebbe mai più a fidarsi di un uomo conosciuto in un programma televisivo.

LEGGI ANCHE > WANDA NARA PROVA A COPRIRLO, MA I FAN NON CI CASCANO: “COSA NASCONDI NELLA MANO?”