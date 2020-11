Melissa Satta è appena guarita dal Corona Virus. Con lei anche il figlio di sei anni Maddox ha contratto la malattia ma oggi entrambi si sono negativizzati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

La showgirl non ha voluto annunciare prima la malattia per vivere questo delicato momento con riservatezza e anche un po’ per scaramanzia ma oggi una volta guarita ha affidato ad Instagram il racconto della sua malattia e di quella del suo bambino. In una lunga IG Stories la modella sarda ha raccontato che l’esperienza non è stata per niente facile da affrontare. Due settimane di reclusione, sola con il bambino e con condizioni di salute altalenanti. Mentre il figlio non ha mostrato sintomi lei è stata colpita da febbre, tosse e una grande stanchezza che l’ha costretta a letto per una settimana. Al decimo giorno però, racconta la Satta, ha visto la luce, i sintomi si sono fatti sempre più lievi fino a scomparire definitivamente e dall’ultimo tampone è arrivata la bellissima notizia della sua negativizzazione e anche di quella del figlioletto.

LEGGI ANCHE > BELEN RODRIGUEZ IN INTIMO, L’OCCHIO CADE PROPRIO LÌ: “POSSIAMO ANDARE A DORMIRE FELICI”

Un periodo non facile per la 34enne che ha dovuto abbandonare tutti i suoi impegni per prendersi cura della sua salute. Ma Melissa oggi, anche se ancora leggermente debole, rassicura i suoi followers dicendo di essere pronta a riprendere in mano la sua vita nel migliore dei modi possibile iniziando proprio dai video di fitness che ama condividere spesso. La bella sarda conclude il suo sfogo con una raccomandazione per tutti i suoi fan. “Bisogna stare attenti, perché non si sa come questo virus può prendere il vostro corpo” un consiglio saggio che tutti dovrebbero ascoltare.

Nel frattempo impazza il gossip sulla sua presunta rottura con il marito Kevin Prince Boateng, del quale Melissa non ha parlato durante il video. Secondo i ben informati la coppia sarebbe scoppiata da alcuni mesi. Se confermata la rottura sarebbe la seconda dopo la crisi del 2019. Due estati fa, dopo una breve separazione, la coppia aveva deciso di dare un’altra chance alla loro storia d’amore soprattutto per la serenità del figlio Maddox. Oggi però i problemi sembrerebbe siano riaffiorati e il matrimonio potrebbe essere definitivamente al capolinea.

LEGGI ANCHE > WANDA NARA PROVA A COPRIRLO, MA I FAN NON CI CASCANO: “COSA NASCONDI NELLA MANO?”