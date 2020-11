Belen Rodriguez in intimo, l’occhio cade proprio lì: “Possiamo andare a dormire felici”

Belen Rodriguez ha pubblicato un post che ha fatto sognare i follower: in intimo la showgirl argentina è apparsa davvero irresistibile

Una foto che ha messo in evidenza la bellezza che mostra ad ogni sua apparizione. Che si tratti di televisione o web cambia davvero poco, in quanto in ogni occasione i fan la definiscono irresistibile. Pochi gli aggettivi ancora utilizzabili per definire la sua bellezza e sensualità, armi che la showgirl argentina ha imparato ad utilizzare per sedurre gli ammiratori lasciandoli a bocca aperta. Da sempre, praticamente dalla sua comparsa qualche anno fa in Italia, nell’immaginario collettivo rappresenta la donna perfetta ed impossibile. In queste settimane gli spettatori la stanno apprezzando, anche con la sua simpatia unica, nella trasmissione “Tu si que vales”, che proprio tra qualche giorno vedrà andare in scena la finalissima. L’apprensione nei giorni scorsi è stata tanta per lo stato di salute di Gerry Scotti, contagiato da Coronavirus e ricoverato per delle complicazioni di salute che per fortuna ha superato. Ma davvero c’è stato tanto spavento per tutti.

Belen Rodriguez è stata in ansia per le condizioni di salute dell’amico Gerry Scotti, così come lo sono stati Teo Mammuccari Sabrina Ferilli Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Insomma, tutto lo staff della trasmissione che sta appassionando il pubblico il sabato sera. La showgirl ha appreso con felicità il miglioramento delle condizioni di salute del celebre conduttore, ed ora tutti aspettano che possa negativizzarsi al più presto per tornare in studio insieme a loro. Magari in tempo per la finalissima di sabato. Intanto la bellezza argentina continua ad essere protagonista anche sul web, con una serie di post che mettono in risalto le sue doti fisiche, scatenando spesso anche le ironie dei follower. Che riescono a trovare anche dei modi simpatici per farle dei complimenti. Cosa che è accaduta anche poco fa, con lo scatto in intimo in bianco e nero che è stato molto apprezzato dai fan. Un modo per dare la buonanotte a tutti i suoi ammiratori. Uno in particolare ha risposto: “Adesso possiamo andare a dormire decentemente”. E voi, cosa ne pensate di questa foto in intimo di Belen?