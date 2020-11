Maria Mazza torna in Tv? L’annuncio su Instagram: “Sta per partire una nuova avventura”

Maria Mazza pronta a ritornare in televisione: è stata la showgirl a dare un importante annuncio ai follower che sperano di rivederla presto

La showgirl è pronta a farsi ammirare di nuovo in televisione? La sensazione pare quella considerando il post che ha pubblicato su Instagram e che sembra portare ad annunci imminenti. Ma di cosa si tratta nello specifico? Proviamo a scoprirlo. La bellezza campana da anni è un personaggio molto seguito ed amato dal pubblico televisivo. Nel corso degli anni è stata brava a farsi apprezzare anche nelle vesti di attrice, anche se la sua passione rimane quella della televisione, oltre che quella del teatro. Insomma parliamo di un’artista che ha saputo farsi strada negli anni, anche grazie alle sue doti fisiche che non sono mai passate inosservate. Fidanzata qualche anno fa con Francesco Totti, adeso è felicemente la compagna dal 2013 di Amedeo Quagliata, col quale ha avuto una figlia, Sveva.

Nell’ultimo anno la showgirl è stata apprezzata nel programma di intrattenimento di Paolo Bonolis “Avanti un altro”. Insieme ad altre bellezze come Sara Croce e Claudia Ruggeri ha fatto perdere la testa a milioni di telespettatori che hanno seguito il programma anche per non perdersi lo spettacolo garantito dalla presenza femminile. Insomma, la bella Maria nelle vesti di infermiera sexy ha saputo farsi apprezzare in televisione, come le accade da anni. Ma cosa bolle in pentola adesso per lei? Per saperne effettivamente di più bisognerà aspettare ancora qualche giorno, quando la diretta interessata svelerà il segreto lanciato qualche ora fa su Instagram: “Da domani parte una nuova avventura ❤️. Presto vi racconterò”. Scopriremo presto cosa starà accadendo, intanto la bellezza di origini americane non perde occasione per farsi apprezzare anche sul web. Con lo scatto che ha annunciato le novità lavorative che ha avuto un successo importante. Foto che vi proponiamo sotto e che vi lasciamo giudicare.