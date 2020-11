Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones festeggiano oggi 20 anni d’amore. Una relazione lunga e capace di superare moltissimi ostacoli che li rende una delle coppie più longeve di Hollywood.

Gli amori hollywoodiani sono famosi per essere molto spesso fuochi di paglia, ma non possiamo dire lo stesso per la coppia formata da Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones. Un amore che oggi compie 20 anni. E la consolidata coppia ci tiene a condividere questo speciale momento via social con reciproche romantiche dediche. Il primo è stato Michael, 76 anni, che ha voluto omaggiare la moglie con una clip audio nella quale racconta come e quando ha conosciuto Catherine e soprattutto di come se ne è innamorato. L’attore di Basic Instict racconta di aver notato la futura moglie guardando il film “The Mask Of Zorro” uscito nel 1998. Un mese dopo si trovava in Francia per promuovere il film Delitto Perfetto al Deauville Film Festival, quando scoprì che anche Catherine era li per lavoro. Non poteva perdere l’occasione e fece di tutto per incontrarla. Michael prosegue nel racconto dichiarando come il suo corteggiamento fu intenso ed dopo pochissimo tempo si dichiarò all’attrice dicendogli che avrebbe voluto diventare il padre dei suoi figli. E così è stato, i due si fidanzarono e il 18 novembre del 2000 si sposarono con una sontuosa cerimonia all’Hotel Plaza Hotel di New York, lo stesso anno nacque il primo figlio della coppia Dylan e nel 2003 la loro secondogenita Carys, che oggi ha 17 anni e una somiglianza impressionante con la madre.

Poco dopo Catherine Zeta-Jones, 51 anni, gli risponde condividendo un video di immagini che ritraggono i momenti più speciali della loro lunga storia d’amore. Nella didascalia l’attrice ricorda la quanto fu speciale la notte del loro matrimonio e confessa che dopo 7304,85 giorni e notti insieme, l’amore che prova per il marito è ancora lo stesso.

Una storia d’amore vera, la loro, che dura da 20 anni, portando la coppia nell’olimpo dei pochi attori americani che sono riusciti a non cedere mantenendo sempre unita la loro famiglia. Non sono state tutte rose e fiori però: la coppia ha dovuto affrontare moltissimi problemi come il tumore dell’attore, la sua dipendenza dal sesso, la bipolarità di Catherine e i problemi di droga del figlio del primo matrimonio di Micheal. Insomma tante prove che ad un certo punto sembravano aver diviso gli attori che nel 2013 avevano anche annunciato la separazione, ma poi meno di un anno dopo sono tornati insieme più forti di prima continuando a vivere il loro amore. Un amore che dura ancora oggi.

