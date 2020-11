Colpo di scena inaspettato nel reality “Matrimonio a Prima Vista”. Il reality che unisce in matrimonio 3 coppie di sconosciuti quest’anno ha creato una coppia che gli esperti non avevano previsto. E a sorpresa scoppia la coppia più solida del programma.

I rumors si susseguivano da diverse settimane ma solo ieri sera nella puntata di confronto tra le coppie si è svelato il mistero che stava facendo impazzire i social. Nell’attesissima puntata della decisione, del reality in onda Real Time, solo la coppia formata da Sitara e Gianluca avevano scelto di non proseguire il percorso insieme, decidendo di divorziare. Le coppie composte Andrea e Nicole, e Giorgia e Luca invece avevano deciso di dare una possibilità al particolare matrimonio e continuare a conoscersi fuori al programma televisivo. Niente però è come sembra e a pochi giorni dalla scelta ci sono stati due colpi di scena. Il primo, non se lo aspettava proprio nessuno e non era mai successo nella storia del programma. Andrea e Sitara dopo aver lasciato i compagni di avventura si sono fidanzati tra di loro. Un evento che ha preso alla sprovvista anche i tre esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini, che tutto si sarebbero aspettati tranne che due tra i loro prescelti rompessero le regole e iniziassero a frequentarsi al di fuori del programma. La compatibilità scientifica secondo gli esperti non ci sarebbe stata, ma l’amore per fortuna non è una scienza e mai come in questa edizione si è capito che nessun calcolo matematico potrà permettere ad un sentimento di nascere. Lo abbiamo visto con il rapporto disastroso tra Sitara e Gianluca che già dal viaggio di nozze hanno ampiamente dimostrato di non sopportarsi nemmeno un po’.

L’inaspettata coppia composta da Sitara e Andrea racconta di essersi sentita in amicizia dopo la fine del programma e soprattutto dopo che anche la relazione tra Andrea e Nicole era terminata. I due coniugi infatti hanno deciso di uscire insieme dal programma, ma qualche giorno dopo Andrea sarebbe tornato a Pesaro, non vedendo più Nicole.

Sitara e Andrea ripresi i rapporti avrebbero capito di provare un’attrazione l’uno per l’altra iniziando così la loro storia d’amore. Nicole dal canto suo dichiara di esserci rimasta molto male perché né l’amica e né l’ex marito l’avrebbero avvertita della relazione in corso. Nicole ha avuto la conferma delle voci che circolavano solo il giorno dell’ultima puntata del programma, pur avendo chiesto più volte spiegazioni a entrambi.

Ma non è finita qui. Come appreso dalla puntata di ieri la solidissima coppia composta da Giorgia e Luca è scoppiata in tempi record. Poche settimane dopo essere tornati a casa Luca ha deciso di lasciare Giorgia a causa dell’eccessiva gelosia della moglie. Un atteggiamento che Luca descrive come pesantissimo e che lo ha portato a chiudere la relazione. Alla 30enne non sarebbe per niente andata giù la relazione che il marito aveva con la ex fidanzata, al quale lui non ha mai voluto rinunciare.

Insomma alla fine nessuna delle 3 coppie ha deciso di proseguire il percorso insieme ma sicuramente questa edizione nel suo fallimento totale ha creato una coppia inaspettata unita da un vero sentimento. Vediamo quanto durerà.

