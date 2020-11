Alfonso Signorini ha dichiarato che nell’ultima puntata del Gf Vip, sono dovuti intervenire gli autori per placare due vippone che sono andate molto vicine a uno scontro fisico, ecco chi sono

Alfonso Signorini rivela a casa chi uno scoop inedito sul Gf Vip, ha confessato al pubblico che nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, due concorrenti, al termine della trasmissione, hanno avuto un confronto molto acceso, tanto che sono dovuti intervenire gli autori per far si che non arrivassero alle mani, ancora una volta al Gf Vip la rissa è stata sfiorata per un pelo, sempre dalle stesse vippone dell’ultima volta cioè Franceska Pepe e Matilde Brandi.

Le due ragazze, anche se ormai sono fuori dal gioco, essendo state eliminate, ancora una volta finiscono al centro dell’attenzione per i loro caratteri turbolenti, non è la prima volta che la Pepe e la Brandi hanno uno scontro, infatti già qualche settimana fa Franceska con k, aveva dichiarato su Instagram “avrei voluto strappare volentieri la parrucca a Matilde”, quindi già in quell’occasione aveva detto che la rissa era stata sfiorata per un pelo, solo perché non voleva darle viabilità.

Dopo queste sue dichiarazioni, sia lei che Matilde, sono state invitate da Barbara D’urso per risolvere la questione nella sua trasmissione, ma anche in quel caso per le due non era finita bene, tanto che Matilde era scoppiata in lacrime per difendere se stessa e le sue figlie da Franceska che continua a farle la lotta sui social, la Pepe anche in questo caso non è stata in silenzio e le ha detto “sei falsa, Piangi? Non mi sembra un modo maturo di reagire” quindi molto probabilmente la Brandi aveva ancora qualche sassolino nella scarpa da togliersi dopo questo intervento pungente di Franceska, ecco cos’è successo dietro le quindi del Gf Vip.

Gf Vip: Ancora una volta Rissa sfiorata tra Matilde e Franceska

Come sappiamo tra le due ex concorrenti, Matilde Brandi e Fraceska Pepe, non corre buon sangue, ma di certo nessuno si aspettava che finissero per aggredirsi fisicamente, è stato proprio il conduttore, Alfonso Signorini a lanciare lo scoop, dicendo che le due sono quasi arrivate alle mani se non fosse intervenuto un autore a dividerle.

Signorini confessa “era passata l’una e venti di notte, la puntata si era appena conclusa, quando Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio hanno avuto un diverbio” sembrerebbe che la Pepe sia avvicinata alla brandi dicendole che sembrava molto scossa e offesa per le sue parole nella trasmissione di Barbara D’urso quando si era messa a piangere, mentre durante la puntata del Gf Vip l’ha vista molto sorridente e divertita, la Brandi sentendo queste affermazioni di Franceska, si è subito scagliata contro di lei come per aggredirla fisicamente, solo grazie all’intervento dell’autore sono riusciti ad evitare il peggio.

Quindi per fortuna qualcuno è riuscito a far si che le due non si strappassero i capelli, vedremo se Alfonso farà chiarire le due in diretta nella prossima puntata, non ci resta che aspettare.

