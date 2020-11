Il Sun lascia trapelare i primi dettagli sull’accordo post matrimoniale tra Melania e Trump: in gioco oltre 50 milioni di dollari e due case.

Succederà il 20 gennaio. Una volta accertata la vittoria di Joe Biden, infatti, il presidente in uscita Donald Trump dovrà lasciare la Casa Bianca, che lo ha ospitato per quattro anni. Ma non sarà l’unica cosa che l’ex presidente dovrà lasciare: sembra infatti che Melania sia ormai decisa e pronta a chiedere il divorzio non appena Trump metterà piede fuori dalla residenza presidenziale.

Secondo le parole di Omarosa Manigault, che dal 2017 al 2018 è stata Direttrice delle Comunicazioni dell’Ufficio per le Pubbliche Relazioni del presidente Donald Trump, Melania starebbe “Contando i minuti fino a quando lui non sarà più in carica per divorziare“. L’ex consigliera ha anche aggiunto: “Se Melania avesse cercato di mettere fine alla sua umiliazione e lasciarlo mentre era in carica, lui avrebbe trovato il modo di fargliela pagare“, lasciando intendere la presenza di un qualche accordo tra i due, simile a quello che è stato stipulato tra Trump e la seconda moglie Marla Maples. Tra i due ex coniugi infatti vige un concordato che impedirebbe a Maples di pubblicare libri o di rilasciare interviste critiche nei suoi confronti. Molto probabilmente, anche secondo l’avvocato divorzista Christina Previte, Melania ne ha accettato uno simile per mantenere il silenzio.

Ma è stato dopo la vittoria di Joe Biden e la conseguente incapacità di Donald Trump di accettare la sconfitta che Melania si è unita al coro delle persone che cercavano di convincerlo a riconoscere la vittoria schiacciante dell’avversario. Ed è così iniziato il conto alla rovescia per la sua uscita di scena, non solo per gli elettori di Biden ma anche per la (ancora per poco) signora Trump.

Le cifre stellari del divorzio

Le prime indiscrezioni a proposito dei dettagli sull’accordo per il divorzio arrivano dal Sun, secondo le quali si parlerebbe addirittura di cifre sui 50 milioni di euro. Ma non è finita qui, a Melania spetterebbero anche due case e l’utilizzo dell’aereo privato – previo avviso di 72 ore, oltre che gli alimenti per il figlio Barron, di cui avrà la custodia. Un accordo molto vantaggioso per l’ex first lady, che potrebbe addirittura rivelarsi ancora più ricco se Melania seguisse le orme delle altre due ex mogli Ivana e Marla e lo contestasse, facendo così lievitare il bottino. Alle due donne infatti non andò affatto male: Ivana aveva ricevuto 14 milioni di dollari, una villa in Connecticut, un appartamento al Trump Plaza di New York, l’uso di Mar-a-Lago per un mese ogni 12, e 650.000 dollari annuali per gli alimenti dei figli Don, Eric e Ivanka; mentre a Marla erano andati 2 milioni con la figlia Tiffany.

