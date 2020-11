Sharon Fonseca, compagna di Gianaluca Vacchi, lancia un importante messaggio di Body Loving. La modella 24enne di origini venezuelane ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram una foto della pancia a soli 15 giorni dal parto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Fonseca (@sharfonseca)

Instagram ci ha abituati a ritocchi e filtri che molto spesso falsano la realtà. Un mondo virtuale lontanissimo dalla verità che crea modelli irraggiungibili. Negli ultimi mesi però sono stati tantissimi i vip che hanno voluto mostrarsi al naturale per lanciare un importante messaggio di Boby Loving. Accettare il proprio corpo e amare se stessi è un messaggio fondamentale che spesso si scontra con una realtà falsata e completamente stravolta da canoni irreali e irraggiungibili, per questo celebrity del calibro di Giulia de Lellis, Arisa e Aurora Ramazzotti hanno deciso di pubblicare delle foto non ritoccate mettendosi a nudo, e raccontando ai proprio followers che la perfezione non esiste.

Ultima è stata Sharon Fonseca, compagna di Gianaluca Vacchi, che a soli 15 giorni dal parto mostra orgogliosa la pancia, accentuando l’attenzione sul suo nuovo corpo, che come tutte le donne dopo una gravidanza, è cambiato. La modella ha affermato di avere molte smagliature, un ventre rilassato e non avere ripreso ancora totalmente la sensibilità all’addome dopo il parto cesario, ma specifica di essere felice e ancora ammaliata da quello che il corpo può fare. “Non mi sono mai amata così tanto” ammette la 24enne che lo scorso 27 ottobre ha dato alla luce la sua primogenita Blu Jerusalema, avuta dal compagno Gianaluca Vacchi.

LEGGI ANCHE > CATERINA BALIVO SI ALLENA IN QUARANTENA, L’OUTFIT È DA URLO. I FAN: “CI MANCHI”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Fonseca (@sharfonseca)

Un messaggio importantissimo che può rincuorare tante neomamme, che oltre allo stress di notti in bianco e pannolini, devono affrontare la consapevolezza di un corpo mutato in una società che non accetta imperfezioni. La maternità è un momento magico ma delicato e di immensa stanchezza e non sono mai abbastanza i messaggi di solidarietà alla donne che affrontano questo nuovo momento di vita. Sharon Fonseca è una modella 24enne di origine venezuelana ma trasferita a Miami che in pochissimo tempo ha fatto mettere la testa a posto all’eterno Peter Pan, Gianluca Vacchi. Una storia sulla quale pochissimi avrebbero scommesso ed invece la coppia ha sorpreso tutti creando una nuova famiglia in tempi record. Auguri ai neo genitori e benvenuta alla loro piccola Blu Jerusalema.

LEGGI ANCHE >ANTONELLA MOSETTI MOSTRA LE SUE CURVE BOLLENTI NEI TIK TOK: “MOOD DEL LUNEDÌ”