Caterina Balivo torna protagonista su Instagram: il suo allenamento “Monday motivation” fa impazzire i follower per un motivo particolare

La conduttrice sta trascorrendo la quarantena in periodo di Coronavirus insieme alla famiglia, sempre convinta di rimanere lontana dagli impegni televisivi. La sua decisione è arrivata qualche mese fa. “Voglio dedicarmi alla famiglia in questi momenti difficili” aveva dichiarato in più occasioni, anche se i fan non presero bene la notizia. Infatti parliamo di una delle conduttrici più amate e seguite, che nel corso degli anni è stata apprezzata sia per le sue qualità fisiche ma anche per la professionalità e la bravura. Che le hanno permesso di conquistare il cuore dei telespettatori che adesso sperano sempre in un suo ripensamento per rivederla alla condizione di qualche programma. Il successo della conduttrice napoletana è forte anche sui social. Anche se non particolarmente attiva sui social nell’ultimo periodo, qualche ora fa si è rifatta viva con un post che ha reso felici i suoi ammiratori.

Caterina Balivo è un personaggio pubblico molto apprezzato dai suoi ammiratori. Come detto il suo successo è forte non solo in televisione ma anche sui social. In particolar modo è su Instagram che riesce a far parlare di sé con dei post che attirano quasi sempre l’attenzione. In questo lunedì ha provato a far sorridere i suoi follower con un post di quelli che non passano inosservati. In tenuta da allenamento, ha mostrato un outfit che ha mostrato le sue curve ai follower, che hanno espresso il suo gradimento con dei like e commenti che hanno certificato il successo degli scatti. “Monday motivation, si scrive così no nel dorato mondo dei social?”. Una frase che ha messo in evidenza il suo rapporto non felicissimo con l’allenamento, anche se guardando il suo fisico perfetto di potrebbe affermare il contrario. Tanti i complimenti per lei da parte dei follower che hanno avuto belle parole nei suoi confronti. Tanti non hanno perso l’occasione per ricordare la sua assenza dalla tv. “Ci manchi tanto” hanno scritto. Sperando che presto possa davvero tornare in televisione con un suo nuovo programma.